神曲〈METRONOME〉掀热潮 最强新星女团 izna 首度袭港

由Mnet选秀节目《I-LAND 2 : N/a》诞生的人气韩国女团izna，官方正式宣布将展开出道以来首次巡回演唱会「2026 izna CONCERT TOUR: WHO DAT GIRL?」，落实於10月24日强势登陆旺角麦花臣场馆！演唱会详细资料如下：

由光尚娱乐及 O.N worldwide 联合呈献，《2026 izna CONCERT TOUR: WHO DAT GIRL? in HONG KONG》不只是 izna 出道以来的首次巡回演唱会，更是六位成员茉衣、方智玟、瑚瑚、柳莎朗、崔庭银、 郑世菲首度踏足香港的单独舞台，对身在香港的「naya」（粉丝官方名称）而言，这次绝对是意义非凡的相聚。门票落实於2026年8月18日（星期二）中午12时正起，於BOOKYAY及大麦网正式公开发售。

izna的巡演将於9月19至20日在首尔率先揭幕，随后於10月9日到访台北、10月17日登陆马尼拉、10月24日举办香港站、11月8日巡回至新加坡，并於12月5日在吉隆坡压轴登场。izna过去曾於韩国及日本举办首个歌迷演唱会《izna 1st FAN-CON [Not Just Pretty]》，皆创下全席秒杀售罄的惊人纪录。承接顶级人气，izna这次全面扩大演出规模，将演唱会的火热气氛带到6地，以最强舞台演出实力回馈亚洲乐迷。

作为近年 K-pop 乐坛最具代表性的耀眼新星之一，izna自2024年11月凭迷你专辑《N/a》出道起便席卷 全球。她们早前推出的迷你三辑《SET THE TEMPO》大获成功，主打歌〈METRONOME〉在网上掀起 Challenge热潮，累计观看次数已突破6,000万次。这次香港演唱会， 她们将会带来精心设计的舞台，以麦花臣场馆独有的超强的凝聚力，与身在香港的naya近距离互动，全面展现极具实力的唱跳功底与充满自信的舞台魅力。

《2026 izna CONCERT TOUR: WHO DAT GIRL? in HONG KONG》

演出日期：2026年10月24日（星期六）

演出时间：下午6时正

演出地点：麦花臣场馆

公开发售日期：2026年8月18日（星期二）

公开发售时间：中午12时正 起

公开发售平台：BOOKYAY、大麦网

Lancy@ 韩星网 / KoreaStarDaily.com / 转载查询，请先联络我们

相关新闻