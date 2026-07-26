差一点变牛郎！Super Junior利特、希澈自爆「出道前被开超狂条件」：一栋栋大楼随便赚

纵横韩国演艺圈超过20年的Super Junior成员利特与金希澈，日前在YouTube节目《家大声》中大聊出道前的荒唐往事。两人自爆还是练习生时期，曾在街头被HOST BAR（牛郎店）公关相中，对方甚至开出「只要来上班，就能一栋一栋大楼随便买」的超狂条件，让现场来宾听得目瞪口呆！

利特回忆，当时两人常一起去江南一带的夜店玩，有天在清潭洞十字路口，一台高级轿车停在他们面前，车上一位西装男下车递上一张「金色名片」。金希澈补充说：「回家仔细一看，才发现竟然是HOST BAR公关的名片。」利特更爆料，对方直接用「在这里工作，可以买下好几栋大楼」来诱惑他们。两人当时甚至半开玩笑互打勾勾说：「如果我们出道失败，就一起来这里上班！」金希澈也幽默自嘲：「如果当时真的去了，搞不好现在赚的比当艺人还多。」笑翻全场。



2005年以Super Junior出道后，利特和金希澈的兄弟情并非一路顺遂。金希澈因拍摄电视剧《彩虹罗曼史》等个人行程繁忙，经常缺席团队练习，引发其他成员不满，而炮火全指向队长利特。在协调过程中误会越滚越大，最终引爆了粉丝间广为流传的经典事件——「仁川大战」。



两人回忆当时在仁川文学竞技场举办的演唱会后台，从大声争执演变成肢体冲突，气氛降到冰点。更尴尬的是，上了舞台后两人火气还没消，竟然直接在台上背对彼此唱歌，完全不想看对方一眼，严重程度让全团都捏了一把冷汗。



所幸这段濒临决裂的关系，在之后的美国巡演中迎来转机。两人被安排同住一间房，经过漫长的彻夜长谈后才终於解开心结。他们一致认为，正是因为熬过了那段最艰难的时期，才让Super Junior变得更加坚不可摧。

如今利特和金希澈以「同为1983年出生」为灵感，组成子团 「Super Junior-83z」 ，并於本月发行首张迷你专辑《Promise》，用音乐见证跨越20年的革命情感。接下来他们从本月25日起，展开一连串的粉丝演唱会巡演，与等待已久的E.L.F.（粉丝名）们相见欢！



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