韩国人气虚拟男团PLAVE十月首度来澳门开唱 会员优先售票将於8月4日开始 公开售票将於8月5日发售

韩国人气虚拟男团PLAVE即将於2026年10月31日假伦敦人综艺馆举行 2026 PLAVE World Tour [KEEP IT MANIC] in Macao，这是他们出道三年后首次访澳门开唱，对期待已久的PLLI （PLAVE粉丝名）而言，有著无法替代的特殊意义。

本次演出票价分为MOP/HKD$1,899、$1,399 及 $999 。成功在2026年7月22日中午12时至2026年7月26日中午12时期间於Weverse登记的PLLI MEMBERSHIP (GLOBAL) 会员将合资格於2026年8月4日中午12时至晚上11:59时经金光票务参与会员优先购票。公开售票将於2026年8月5日中午12时透过金光票务及大麦正式发售。

是次巡回演出从仁川演唱会开始，PLAVE计划陆续前往神奈川、高雄、曼谷、新加坡、台北和澳门与全球PLLI会面。随著更多举办城市陆续公布，预计此次举办的世界巡演，将进一步扩大他们的活动版图，并深刻巩固其作为全球大势艺人的地位。

官方发布的主海报中PLAVE身穿白色制服，格外引人注目，设计巧妙地将成员们的凝视与动作的残影相结合，营造出一种神秘的氛围。此外，极具冲击力的演唱会名称也预示著这次巡演规模宏大、舞台震撼。PLAVE是次世界巡回演唱会的演出将以丰富多样的歌曲单、升级的表演和高品质的舞台呈现，为PLLI留下难忘的回忆。预计PLAVE将透过舞台表演带来独特的娱乐体验，舞台表演不仅融合了先前发行的热门歌曲，还融入了PLAVE自身的世界观和故事情节。

PLAVE 是於 2023 年推出的韩国虚拟男子团体，由YEJUN、NOAH、BAMBY、EUNHO与HAMIN五位成员组成。如今，PLAVE 已被公认为韩国顶尖的音乐组合之一。他们屡次刷新纪录，不仅在各大音乐节目中斩获一位、勇夺 Melon Top 100 榜首，更成为史上首个成功攻下 KSPO DOME（体操竞技场）与首尔高尺巨蛋举行演唱会的虚拟偶像组合。

2025年发行的第三张迷你专辑《Caligo Pt.1》成为首张在首周销量突破100万张的K‑Pop虚拟偶像专辑。随后在2025年11月发行的第二张单曲专辑《PLBBUU》以及2026年4月发行的第四张迷你专辑《Caligo Pt.2》，连续三张专辑达成首周百万销量。 其中，於2026年4月发行的第四张迷你专辑《Caligo Pt.2》再创高峰，首周销量便惊人地突破 125 万张。同时，PLAVE更成功打入美国 “Billboard 200”专辑榜与 “Billboard Artist 100” 艺人榜，用惊人的数据证明了其横扫全球的强大影响力。

售票详情



2026 PLAVE World Tour [KEEP IT MANIC] in Macao

日期: 2026年10月31日（星期六）

时间: 晚上6时

地点: 伦敦人综艺馆

门票: MOP/HKD$1,899、$1,399 及 $999 (全场座位)

*所有购买$1,899门票的观众将可参与演前彩排及演后Talk Session，并获得VIP专属通行证及颈绳、个人及团体小卡一套、巡演印章贴纸及印刷版签名海报。

所有购买$1,399门票的观众将可参与演后Talk Session，并获得个人及团体小卡一套、巡演印章贴纸及印刷版签名海报。







PLLI MEMBERSHIP (GLOBAL)会员优先售票

2026年7月22日(星期三) 中午12时至2026年7月26日（星期日) 中午12时(当地时间)

必须於上述登记期间到Weverse登记方可参与会员优先购票，登记详情请上Weverse查阅。



PLLI MEMBERSHIP (GLOBAL)会员优先售票

2026年8月4日（星期二）中午12时至晚上23:59时 (当地时间)

售票平台：金光票务 (Cotai Ticketing)

网上购票：https://www.cotaiticketing.com/



公开发售

2026年8月5日（星期三）中午12时起 (当地时间)

售票平台：金光票务 (Cotai Ticketing) 及大麦 (Damai)

金光票务 (Cotai Ticketing)

网上购票：https://www.cotaiticketing.com/





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