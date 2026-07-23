戏里惊险刺激、戏外笑声不断！《金特务：本色回归》「敏智」徐貹旼分享主演们的「家人形象」，苏志燮竟是爷爷？

SBS热播金土剧《金特务：本色回归》近日公开最新幕后花絮，曝光苏志燮、崔大勋、尹敬浩与饰演苏志燮女儿「金敏智」徐貹旼拍摄现场的互动，欢乐气氛让不少人笑翻。

影片中，众人从彩排到正式拍摄都默契十足，不时互相开玩笑、照顾彼此，拍摄现场笑声不断。其中徐貹旼分享对三位演员的印象时表示，尹敬浩就像「阿姨」、崔代勋像「爸爸」。听到这里，尹敬浩立刻追问：「那苏志燮哥呢？」没想到徐貹旼小心翼翼回答：「如果是性格的话……像爷爷。」一句话瞬间让现场笑成一团 XD



苏志燮听完也忍不住笑说：「什么？不是爸爸，是爷爷啊？」徐貹旼赶紧解释：「我是说个性！因为很温柔，我的爷爷也很温柔。」一旁的尹敬浩则笑著补充：「哥还送过你 DAY6 的礼物耶！」苏志燮则指著摄影机打趣表示：「没关系，反正都拍下来了。」三人的一来一往，加上徐貹旼可爱又率真的反应，也让这段幕后花絮笑料满满。



《金特务：本色回归》讲述一名平凡父亲为了找回唯一的女儿，不惜化身最危险的男人展开生死搏斗的故事。第8集全国收视率冲上23.1%，再度刷新自身最高纪录，随著本周即将迎来大结局，最终收视表现也备受期待。



剧情方面，金部长（苏志燮 饰）肩负起保护北韩对南谍报总局总局长李应永（李在勇 饰）的任务，而得知李应永人在南韩的朱江灿（朱相昱 饰），则暗中向北韩高层泄漏消息，企图藉机将金部长一并除掉，让剧情张力持续升高。全剧仅剩最后两集，《金特务：本色回归》能否超越SBS金土剧收视冠军《Penthouse 2》29.2% 的纪录，也成为外界关注焦点。



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