否认与S家闹翻，岳母还亲自送饭！具俊晔挚友亲揭搬家真正理由：只想离亡妻更近！

大S（徐熙媛）今年2月骤逝后，老公具俊晔的动向与遗产分配问题持续引发外界关注。近日更传出他可能放弃继承又反悔、甚至与S家人闹不合等消息，引发热议。

对此，与具俊晔相识数十年的韩国演艺圈挚友A某（先生/女士，原采访未透露），首度接受韩媒《MHN Sports》专访，亲揭这位「国民姐夫」目前最真实的近况，并痛斥外界传闻「全都不是事实」！

A某透露，具俊晔自大S过世后，几乎中断了所有对外联络，连韩国老友打电话来也都很少接听。A某说：「前阵子好不容易通上电话，他人还是待在台湾，一直守在熙媛身边。」

对於外界沸沸扬扬的遗产争议，A某直言：「俊晔根本不在乎这些事情，别人要怎么讲随便他们。」他强调，具俊晔从头到尾都没把心思放在钱上面，更没有所谓「放弃继承又反悔」的戏码。



针对有媒体报导具俊晔与S家人闹翻，A某斩钉截铁驳斥：「家人之间完全没有问题，反而过得很好。」他更爆料，徐妈妈甚至会亲手做饭送去给具俊晔吃，两人互动紧密，外界完全误会了。

至於具俊晔被拍到搬离原本的住处，A某也首度解释真正原因：「因为大S的墓地实在太远了，每天来回要开两个小时的车，真的吃不消。」为了能更方便去陪伴爱妻，具俊晔索性搬到离墓园更近的地方居住。没想到这样的贴心举动，却被外界扭曲解读为「与家人切割」，让他相当无奈。



A某说，这段时间他从不主动追问具俊晔的心情，因为他深知：「等到俊晔自己愿意整理好情绪，才是对的时机。」身边的亲友也都很有默契，不会刻意提起大S的名字。他语重心长地说：「现在对俊晔来说，最需要的就是『时间』。」对於大S过世后层出不穷的各种爆料，A某感叹：「真实的状况是，家人之间真的什么事都没有，看到媒体天天写不一样的故事，只觉得很遗憾。」



具俊晔自爱妻离世后，已全面暂停演艺工作，至今仍留在台湾默默守护著对妻子的思念。尽管外界的流言蜚语从未停歇，但从挚友口中还原的具俊晔，始终只有一个念头——陪在熙媛身边，哪里都不去。

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