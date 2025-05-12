大S过世百日具俊晔首露脸，暴瘦惹韩网心疼

大S（徐熙媛）今年2月2日病逝，昨母亲节5月11日刚好是其过世百日，一张母亲节合照引起大家对具俊晔的关心。

徐妈妈黄春梅脸书上传家族聚会合照，照片中包括小S夫妇、小S大姐与具俊晔等人，黄妈妈如此写道：「今年的母亲节虽然令我心痛，我女婿具俊晔因爲思念熙媛日益消瘦，还有女婿Mike每次贴心的安排，我还有2个两个孝顺的女儿。」对比2025跨年时，这张照片中具俊晔的容貌确实明显消瘦，且皮肤黝黑了些。



▼2025跨年时大S具俊晔夫妇与徐妈妈、亲友合照



照片传到‎韩网theqoo等论坛‎，200多则留言全是心疼不舍，网友留言「太瘦了差点找不到人」、「瘦了很多，我到现在也不敢相信」、「太瘦了，看到就想哭」、「太瘦了，瞬间认不出来」、「为什么这么瘦好担心」、「太悲伤了，和他们成为一家人是因为相爱，一切都没变只是她不在了」、「第一次看到具俊晔那个样子，一定要好好生活，徐熙媛也不想看到你那个样子」、「具俊晔本来块头还满大的，现在都瘦了」……等等。

大S过世后长眠之地最终选定金宝山里的玫瑰园，据‎《壹苹新闻网》3月时的报导，园区内碑林名人区会设立大S雕像纪念碑，邓丽君、李玟、高以翔也都长眠於金宝山且立雕像纪念。另有媒体称大S雕像是具俊晔与设计师好友共同创作，有韩国网友就此猜测具俊晔应是思念加上制作雕像缘故，密切往来墓园才会变得日益消瘦且皮肤晒黑。今年4月亦有韩媒报导具俊晔在爱妻大S过世后，暴瘦12公斤之多。

顺带一提，小S在母亲节暨大S百日前，发文为自己与妈妈打气：「珊，接下来我得真的振作起来了，因为妈妈真的好想你，我也好想你，可是我要好好照顾妈妈，如果我没做到，你应该又会说：徐熙娣，你都几岁了，还不会照顾妈妈？大家都跟我说要走出去，但我不想走去哪里，因为你会永远在我心里，永远，直到我们见面的那刻！」大S还邀请艺人朋友与民众发文追思，台湾演艺圈一时串联起对大S的思念贴文。



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