IU耳疾恶化暂停活动！9月巡演、新专辑全面延期，自责长文惹哭粉丝：「感觉搞砸了大家的下半年」

南韩「国民天后」IU因长期罹患的「耳咽管开放症」近期病情恶化，IU 於昨（20）日透过经纪公司与粉丝平台双双证实，将全面延期原定於今年 9 月在京畿道高阳市开跑的全国巡回演唱会，以及备受瞩目的正规六辑发行计画。消息一出，让大批粉丝（UAENA）感到相当不舍与心疼。

日夜发作影响唱歌！医警告「暂停剧烈活动」

所属经纪公司 EDAM 娱乐表示，经过审慎评估，判定 IU 目前的耳朵状况确实难以负荷公演，因此以艺人健康为第一优先，决定对上述行程做出全面调整。

IU 本人也在粉丝沟通平台 Berriz 上率先发出长文，亲自向粉丝解释。她坦言，近几年因为工作心切、忽略了体能状况，导致一直以来的旧疾「耳咽管开放症」逐渐恶化。这是一种耳鼻喉科疾病，患者的耳咽管无法正常关闭，会导致自己的声音和呼吸声在耳内被异常放大，进而产生强烈不适感。

IU 表示：「最近几天症状不分昼夜地持续发作，唱歌时难以找回自身状态的情况不断重复发生。」虽然在录音室靠著一些诀窍顺利完成了专辑录音，但专家们建议，目前暂时不适合进行活动范围大、又会大量流汗的演唱会。



自责致歉粉丝，新专辑进度曝光

IU原定 9 月起以高阳演唱会为起点展开全国巡演，如今只能延后。向来宠粉的 IU 充满自责，难过地致歉：「无法遵守演唱会的约定，心情真的非常沉重且抱歉。因为我的耳朵问题，搞砸了我们大家原本可以很幸福的下半年，真的很对不起。」

至於粉丝引颈期盼的正规六辑，IU 解释，因为这张专辑的主要宣传活动就是绑定巡演，所以只能忍痛同步推迟。不过她也大派定心丸，透露新专辑已经进入混音阶段，连封面都拍好了！这次不仅挑战了全新曲风与制作阵容，更是一张让她自己非常满意的作品：「这些并不是消失了，只是推迟了几个月而已。」



「愿以身为歌手的最佳状态呈献」

为了不让粉丝过度担忧，IU 特别强调该疾病并不会带来剧烈疼痛或严重影响日常生活，纯粹是出於「身为歌手，难以以最佳状态向观众呈现公演」所做出的决定，因此请大家不必担心她是不是病得很严重。

目前，IU 将全面专注於治疗与休养，并约定最迟会在 2027 年初以健康的姿态重返舞台。经纪公司也承诺将全力支持 IU 的康复之路，变更后的专辑发行日与公演日程将於日后另行公告。



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