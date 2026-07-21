朴宝剑迎《健将联盟》播毕 1 周年！狂刷未公开幕后照，同框金所泫、李相二神仙售后

男神售后服务太有料！演员朴宝剑於昨（20）日迎来主演电视剧《健将联盟》播毕一周年，大方在个人 IG 释出大量未公开的幕后花絮照，并感性写下「Good Memor1es with #GOODBOY」，瞬间引爆粉丝集体陷入「回忆杀」！

在公开的照片中，记录了朴宝剑与金所泫、李相二、太元硕等主演群的超赞私下情谊。一行人不仅挤进人生四格拍贴机里摆出各种淘气表情，还收录了镜子自拍、拍摄现场侧拍、剧组聚餐，甚至是前往日本取景时的日常生活。大家一同参加生日派对、围著餐桌灿笑，剧组私底下的超狂默契与好感情肉眼可见，让不少网友直呼「看著看著嘴角就上扬了」！



特别是朴宝剑与金所泫、李相二互相紧靠肩膀的同框自拍，以及各式各样充满生活感的未公开花絮，照片一出立刻引来大批粉丝朝圣，纷纷留言大赞：「感谢宝剑召唤回忆」、「时间太快了吧，完结居然已经一年了」、「真的好想念《健将联盟》剧组」、「谢谢你分享这么多珍贵的回忆，这售后太甜了！」



《健将联盟》是去年 7 月 20 日播毕的 JTBC 搞笑动作青春搜查剧，由朴宝剑、李相二、金所炫、太元硕等人联合主演，讲述透过特别招募进入警界的奥运金牌得主们，挺身对抗充斥无良与不公的社会的热血故事。



另一方面，朴宝剑近期行程依然满档，预计将於今年 11 月出演 tvN 热门综艺节目《宝剑魔法卷2》，继续展现多样的魅力！

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