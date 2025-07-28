韩网得知又哭成泪海ㅠㅠ 具俊晔5月露脸晒黑又爆瘦，果真长期守著大S之墓

韩国歌手、酷龙成员兼DJ的具俊晔，和台湾演员兼主持人大S（徐熙媛），两人时隔23年以一通电话跨海再重逢，爱情故事感动台韩，但大S却在今年2月猝逝、两人天人永隔，使得众多网友跟著心碎。

昨（27日）台湾Threads广传一篇贴文，是一名包车司机所写下，照片是具俊晔守著大S墓园的身影。他写道自己载了一组客人到金宝山墓园欲至大S墓前献花，却看见具俊晔正坐在墓园里，靠近献花后，具俊晔向他们道谢。「他很客气的跟我们说谢谢你们！说真的我看到他的身影就感觉到满满的哀伤！我很难想像说一生挚爱突然离开的痛苦！他真的是我看过最深情的男人了……希望他可以走出伤痛。」



该司机还形容具俊晔和大S就像现代的罗密欧与茱丽叶，希望表示自己只是受到感动有感而发，望具俊晔能坚强活下去，且提醒大家勿过度打扰。底下有其他网友表示自己女儿在墓园上班，确实看见具俊晔每天都汇到墓园陪伴大S，也有网友说自己爸爸的墓在旁边，连下大雨都能看见具俊晔。



事情很快变传到韩国知名论坛‎Theqoo，可以看见留言又是一片泪海「ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ」，留言近900则。除了哭泣留言外，其他留言如「老天爷是不是太过份了，世上还有很多该带走的人」、「老天爷太严苛了」、「保重身体……」、「竟然还有这样的爱情啊」、「是真爱，所以让人感到更惋惜」、「为什么要给那么善良的人这么大的考验」、「现在的状况多像谎言」……等等。

其实今年5月11日母亲节，具俊晔在大S过世后百日就曾曝光过憔悴样貌，他依旧陪伴岳母（即大S母亲）过节，合照中的他变得黝黑又消瘦，当时传到韩国论坛也是一片担心及不舍。又因为有媒体取得消息墓园里将设置大S雕像，雕像是由具俊晔及设计师好友共同创作，许多网友亦猜测具俊晔是应是密切往来墓园才外貌大变，上述贴文可以说是证实了，但也让祝福两人的网友更加心痛了。



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻