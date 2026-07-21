《铁拳教育》第二季确定启动，原著还有「未爆弹」等著拍！金武烈不排除「打更大」

全球剧迷注意了！改编自人气同名网漫、在Netflix上掀起热烈讨论的韩式动作爽剧《铁拳教育》，正式宣布将筹拍第二季！

据韩媒《体育东亚》的独家消息，制作团队已著手进行后续季度的相关讨论，虽然具体的拍摄时间表与演员阵容尚未定案，但方向已明确锁定延续第一季的热血故事线。

这部堪称「以暴制暴」代名词的话题作品，背景设定在一个虚构的「教权保护局」机构。剧情描述这个神秘组织空降进入体制崩坏的校园，专门教训那些逾越界线的恶质学生、恐龙家长与失格教师。剧中由实力派男星金武烈饰演的主角，以拳拳到肉的硬派动作场面，搭配游走法律边缘的私刑正义，迅速抓住观众眼球。



而《铁拳教育》的成绩单也确实漂亮，不仅一举冲上Netflix非英语影集排行榜冠军，更在全球市场持续稳坐前段班，扎实证明了这部作品的「续命」潜力。加上第一季结尾留下的震撼伏笔——最终回结局明显暗示全新案件的开端，让许多剧迷在第一时间就大胆预测：「这摆明了是为了第二季铺路！」



当然，故事素材完全不是问题。原著漫画中还有大量第一季未登场的案件与角色等著被翻拍，预计在接下来的季数中，将把视角拉得更广，深入探讨更多面向的教育现场乱象。粉丝们，准备好再次迎接这股铁拳旋风了吗？敬请锁定后续官方动态！

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