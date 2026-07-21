否認與S家鬧翻，岳母還親自送飯！具俊曄摯友親揭搬家真正理由：只想離亡妻更近！

大S（徐熙媛）今年2月驟逝後，老公具俊曄的動向與遺產分配問題持續引發外界關注。近日更傳出他可能放棄繼承又反悔、甚至與S家人鬧不合等消息，引發熱議。

對此，與具俊曄相識數十年的韓國演藝圈摯友A某（先生/女士，原採訪未透露），首度接受韓媒《MHN Sports》專訪，親揭這位「國民姐夫」目前最真實的近況，並痛斥外界傳聞「全都不是事實」！

A某透露，具俊曄自大S過世後，幾乎中斷了所有對外聯絡，連韓國老友打電話來也都很少接聽。A某說：「前陣子好不容易通上電話，他人還是待在台灣，一直守在熙媛身邊。」

對於外界沸沸揚揚的遺產爭議，A某直言：「俊曄根本不在乎這些事情，別人要怎麼講隨便他們。」他強調，具俊曄從頭到尾都沒把心思放在錢上面，更沒有所謂「放棄繼承又反悔」的戲碼。



針對有媒體報導具俊曄與S家人鬧翻，A某斬釘截鐵駁斥：「家人之間完全沒有問題，反而過得很好。」他更爆料，徐媽媽甚至會親手做飯送去給具俊曄吃，兩人互動緊密，外界完全誤會了。

至於具俊曄被拍到搬離原本的住處，A某也首度解釋真正原因：「因為大S的墓地實在太遠了，每天來回要開兩個小時的車，真的吃不消。」為了能更方便去陪伴愛妻，具俊曄索性搬到離墓園更近的地方居住。沒想到這樣的貼心舉動，卻被外界扭曲解讀為「與家人切割」，讓他相當無奈。



A某說，這段時間他從不主動追問具俊曄的心情，因為他深知：「等到俊曄自己願意整理好情緒，才是對的時機。」身邊的親友也都很有默契，不會刻意提起大S的名字。他語重心長地說：「現在對俊曄來說，最需要的就是『時間』。」對於大S過世後層出不窮的各種爆料，A某感嘆：「真實的狀況是，家人之間真的什麼事都沒有，看到媒體天天寫不一樣的故事，只覺得很遺憾。」



具俊曄自愛妻離世後，已全面暫停演藝工作，至今仍留在台灣默默守護著對妻子的思念。儘管外界的流言蜚語從未停歇，但從摯友口中還原的具俊曄，始終只有一個念頭——陪在熙媛身邊，哪裡都不去。

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