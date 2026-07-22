《鬼谜东宫》热播ing！南柱赫不喊冤，首谈校暴风波：委屈0%

男神南柱赫退伍后强势回归！他主演的Netflix古装悬疑剧《鬼谜东宫》才刚上线，他本人也紧接著为新戏跑宣传。不过外界最关心的，还是他之前深陷的「校园暴力」争议，21日受访时他首度松口，直言：「委屈？完全没有！」强调目前一切都在司法程序中，事实正在一一厘清。

《鬼谜东宫》演活孤独驱魔人 退伍回归气场全开

南柱赫在《鬼谜东宫》中饰演能穿梭阴阳两界的「九天」，为了追查东宫里的诅咒，与宫女「生姜」（卢允瑞饰）携手揭开宫廷秘辛。这是他2024年9月退伍后的第一部作品，剧中他展现了比以往更成熟的演技，完美诠释一个内心带著伤痛、却又玩世不恭的复杂角色，存在感爆棚。



校暴案回顾：爆料者遭罚款700万！南柱赫：事实正被还原

其实南柱赫在入伍前，凭藉《举重妖精金福珠》、《河伯的新娘2017》《Start-Up》、《二十五，二十一》等剧攀上事业巅峰，但在2022年6月却突然爆出遭高中同学指控校园暴力，甚至陆续出现三名爆料者，不过当时也有同届同学跳出来为他反驳。

时隔多年南柱赫首度在公开场合被问到此事。他态度平静地说：「关於那个部分，现在事实关系正在一一厘清的过程，我会好好观察，也正在默默度过这段时间。」被追问「难道不觉得委屈吗？」他秒回：「那种心情完全没有！我不是那种会急著想证明什么的人，所以就让一切顺其自然，给时间足够的时间。」



他继续说道：「就像报导所说，法院已经做出判决了，事实正在被正确地还原。」检方在2024年以名誉毁损罪嫌，将爆料者及撰写报导的记者进行略式起诉（即检方认定罪行较轻、以罚金结案），后来法院判处两人各700万韩元的罚金。不过爆料者A某不服判决，已申请正式审判。

*相关内容：南柱赫被爆校园霸凌，所属社火速回应：「绝非事实、演员非常痛苦，将起诉最初爆料者」

告别旧东家签约新公司，下一步合作《弱美男英雄》导演

退伍后的南柱赫也重新调整演艺步伐，去年12月与前东家Management SOOP结束合约，转投新东家Fable Company。接下来他除了忙於《鬼谜东宫》宣传，也已确定接演《弱美男英雄Class 1》类导演柳秀敏的新作《Code》，人气与资源完全不受风波影响。



《鬼谜东宫》已於本月17日在Netflix全球190多个国家/地区同步上线。



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