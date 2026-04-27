《21世纪大君夫人》在Disney+掀起全球追剧热潮却遭「盗看」重创！MBC、Netflix出手反击非法流通

包括目前热播中 MBC X Disney+《21世纪大君夫人》在内的所有韩国节目内容，於中国影评网站豆瓣惊现万人评分！因中国境内的非法观看问题而苦恼不已，韩国及海外制作公司也透过跨国合作，正式展开守护著作权的行动。

近日，中国最大影评网站豆瓣上出现了MBC金土剧《21世纪大君夫人》的评分与数千则评论，引发争议。（海外由串流平台Disney+独家上线）



而中国并未提供Disney+服务，然而该网站上却出现超过1万人的评分与约4千则评论，因此引发非法观看的质疑。

这类「盗看」问题并非首次发生。近期公开的Netflix影集《订阅男友》同样成为当地非法流通的目标，过去曾大受欢迎的Netflix综艺《黑白大厨》、影集《苦尽柑来遇见你》、《黑暗荣耀》等，也都曾以类似方式遭受著作权侵害。



此外，部分中国网站甚至出现以付费方式交易影片档案、藉此牟取不当利益的案例。诚信女子大学教授徐敬德对此强烈批评，表示「当地当局放任这类非法行为」。

韩国电视台采取法律途径，执行却相当困难

对此，韩国电视台与全球内容发行与制作公司表示，正透过多种管道对抗著作权侵害。他们会亲自查缉非法流通案例，或透过检举取得资讯，并针对不同情况采取相应措施。MBC相关人士表示：「我们设有专门负责著作权保护的人力，一旦确认非法案例，将透过民事与刑事诉讼等多种方式应对。」但也坦言：「由於平台规模庞大，实际上很难完全杜绝所有侵权行为。」

MBC去年曾针对中国大型影音平台哔哩哔哩（bilibili）提出著作权侵害损害赔偿诉讼并胜诉。这是历经约5年的法律攻防后取得的成果，具有重要意义，因为最终成功追究平台业者协助侵权的责任，敲响警钟。



然而，各国法律制度差异仍是巨大障碍。MBC方面表示：「目前正持续关注包括豆瓣在内的海外网站侵权情况并加以管理，但由於当地法律体系与韩国不同，在海外应对仍有困难，因此正与文化体育观光部、国际刑警（Interpol）等单位合作行动。」

作为全球平台的Netflix也对非法流通问题发出严正警告。Netflix相关人士表示：「对於凝聚创作者心血的内容被非法流通，我们深感遗憾。」并补充：「Netflix正与ACE（创意与娱乐联盟）等全球专业监测机构紧密合作，即时监控非法内容，并对非法流通问题采取严正应对。」



K-内容虽然席卷全球，但非法流通的阴影也日益加深。如何制定具实效的政府层级对策，保护韩国创作者的权益，已成为当前迫切课题。

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