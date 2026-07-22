终於回归本业！Jennie新歌周五降临，却因「谜之男伴」掀全网「通灵」大战！「爱心男」是他啦

BLACKPINK成员Jennie正式宣告「本业回归」！继一连串全球音乐节的惊喜舞台后，她终於宣布将在本周五（24日）推出全新单曲《Less than a Lover》，还加码透露这次从MV执导、作词到音乐制作全都亲自参与，让粉丝激动大喊：「我们的歌手Jennie回来了！」

其实Jennie早在18日就在IG限时动态丢出一张拍立得，画面中她亲密地靠在一位男子肩上，但对方脸部被「爱心贴图」狠狠遮住，瞬间点燃网友的侦探魂！有人猜是新专辑预告，也有人疯猜是绯闻对象。经过一周的键盘办案，网友「雷达」一致指向在韩国活动的台湾男模特Nah Kai（나카이，音译），比对发型与氛围超高度相似，再加上Jennie个人厂牌OA的创意总监正好有追踪Nah Kai的SNS，让「Nah Kai传闻」瞬间成为讨论区最夯话题。



照片经过几日的发酵，终於迎来了答案，随著官方公开最新宣传海报，最终确认神秘男子就是 Nah Kai！果然广大粉丝和网友的眼睛是雪亮的！



Jennie先前已陆续在美国「Governors Ball」、丹麦「Roskilde」、波兰「Open'er」、西班牙「MAD COOL」等超大型音乐节上抢先演出这首新歌，当时现场影片就在TikTok和Reels上被疯传，全球粉丝狂刷留言跪求音源，如今终於美梦成真！



新歌《Less than a Lover》走的是慵懒Lo-fi曲风，搭配复古电子键盘声，加上Jennie更成熟深层的嗓音，被乐评看好将成为今年夏天最具代表性的「夏日神曲」。而她在音乐节上展现的华丽舞台魅力和超强视觉效果，早已证明她不只是偶像，更是货真价实的全球级Solo女帝。接下来Jennie也没打算放过粉丝的心脏，她已确定出征美国芝加哥「Lollapalooza」和日本「Summer Sonic 2026」等顶级音乐盛事。



从神秘男伴到亲自操刀新歌，Jennie这波回归操作可说是一连串惊喜连发，全网都在等周五正式音源公开，准备一起迎接这位「恋人未满」的夏日女王降临！

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