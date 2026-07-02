《明天上班见！》收视夺冠！朴智贤察觉对徐仁国动了心　撞见他与前妻同框心好慌

tvN 浪漫职场剧《明天上班见！》中，朴智贤在整理完与初恋的感情后，终於察觉自己对徐仁国的感情，两人的爱情线也迎来全新发展。

6月30日播出的韩剧《明天上班见！》第4集中，车智允（朴智贤 饰）正式为与初恋赵秋天（崔京勋 饰）的缘分画下句点，同时与姜时宇（徐仁国 饰）无论在职场内外都变得更加亲近。



当天第4集收视率以全国家庭收视基准，平均达4.5%、最高6.1%，不仅拿下同时段有线及综编频道收视冠军，也刷新首都圈自身最高收视纪录。

剧中，面对事到如今才向自己求婚的赵秋天，车智允表示：「我希望你不要因为我而改变，你就像现在一样，做你自己就好。」并向对方道别。虽然两人曾深爱彼此，但对未来的看法不同，最终仍选择互相祝福、各自走向不同的人生。剧情细腻描绘了现实恋爱与婚姻的烦恼，也引起观众深深共鸣。



上集第3集结尾中，姜时宇一句「这周末有时间吧？」让观众心动不已，不过实际上并不是约会，而是工作安排。姜时宇在将新产品发表任务交给车智允之前，考量到她不擅长站在人群面前，因此带她前往举办 Highball 品牌宣传活动的棒球场，希望让她透过实战累积在众人面前表现的经验，展现他缜密的安排。

当天在球场上，姜时宇徒手挡下朝车智允飞来的界外球，展现可靠又贴心的一面；之后两人还意外一起出现在 Kiss Time 的大萤幕上，引发一场小插曲，也让两人在公司内外都成为众人热议的焦点。



节目最后，车智允带著洋甘菊茶去找姜时宇，却撞见他与前妻崔秀珍（朴艺瑛 饰）在一起。就在这时，车智允心想：「我的心怎么会这样？」终於察觉到自己从未意识到的感情，也让观众更加期待两人的恋情将如何发展。



《明天上班见！》每周一、二晚间8点50分播出。海外由Amazon Prime Video同步上线。

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