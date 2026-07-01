徐仁国谈Netflix《母胎单身恋爱大作战2》恋爱秘诀！笑劝出演者：「告白时千万别唱歌」

歌手兼演员的徐仁国在Netflix综艺《母胎单身恋爱大作战2》中，继续担任「恋爱导师」，并分享了节目的本身魅力与给出演者们的建议。

今天上午，Netflix 恋爱综艺节目《母胎单身恋爱大作战2》制作发表会於首尔市麻浦区 Hotel Naru Seoul MGallery 举行。现场由金露恩PD、元承宰PD、徐仁国、姜汉娜、李恩智、Car, the garden 出席，并分享了许多与节目相关的故事。







《母胎单身恋爱大作战2》是一档恋爱实境节目，记录从未谈过恋爱、却怀抱著期待与悸动，希望遇见人生第一位恋人的母胎单身们挑战恋爱的过程。



▼第二季预告：



凭藉第一季的人气，节目时隔一年再次回归，将描绘出演者们以各自的步调与方式展开人生第一段恋情，在成长、心动与共鸣中，呈现更加真实且丰富多彩的恋爱故事。

当天，徐仁国表示：「就像有些味道，一旦尝过一次就永远忘不了一样，这个节目也有那种强烈的魅力。我们能再次加入真的非常幸福，这一季也再次品尝到了那种滋味。希望大家都能一起感受到这份乐趣。」



徐仁国透露，自己为了替母胎单身们加油，以「暧昧制造者」的身分在节目中给了出演者们许多建议。

他笑说：「我以前曾经有过用唱歌向喜欢的人告白的经验。节目里刚好也有一位很会弹钢琴的朋友，所以我告诉他，告白的时候千万不要加入任何音乐。毕竟成功机率不高吧。」展现幽默的一面。



徐仁国也坦言，看到出演者时常感到心疼。他表示：「母胎单身们有一个共同点，就是在带动对话方面都觉得很困难。其实聊天时，就算停顿一下、沉默一下也没关系，但他们总是无法忍受那种尴尬。我希望他们能更从容一点，放轻松、自在地面对自己的心情。」

而《母胎单身恋爱大作战2》将於7月7日正式在Netflix上线。

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