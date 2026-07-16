宋江、李浚荣同框合体！《四手联弹》双人海报公开，闭眼共奏画面美帅屏息！8月29日正式开战

tvN全新周末剧《四手联弹》14日公开两位男主角宋江与李浚荣的双人海报，两大男神同框画面一释出，立刻引爆粉丝讨论潮！

海报中，宋江饰演的钢琴家「姜飞傲」和李浚荣饰演的「崔正耀」在幽暗的演奏厅里并肩坐在同一架钢琴前。两人都闭上双眼，完全沉浸在四手联弹的演奏之中，用四只手共同完成一首曲子。那种只专注於彼此呼吸与默契的神情，完美传达出「谁也无法介入」的两大天才之间深刻的心灵交会。



黑白对比强烈的造型更是吸睛焦点！截然不同风格的服装，象徵著姜飞傲和崔正耀各自独特的个性与感性，也暗示了两人既是完美搭档、又同时望向同一座顶峰的竞争关系。海报上「一架钢琴，两位天才」的标语，更预告了这段既特别又复杂的缘分。光是这张双人海报就已经浓缩了姜飞傲和崔正耀即将展开的协奏与竞争、友情与成长。两人越是合作就越发光，越是正面对决就越激烈，这种微妙关系让观众期待值直线飙升。

《四手联弹》以聚集音乐天才的艺术高中为背景，描绘青春岁月中的友情、爱情、竞争与成长，预计8月29日首播，乐迷和剧迷们可千万别错过啦！



Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻