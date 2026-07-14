复出在即～金秀贤时隔15个月重启活动！今日前往海外进行画报拍摄

演员金秀贤因日前私生活争议而中断所有演艺事业活动，现在相隔1年3个月的时间，终於於今日启程前往海外进行画报拍摄，重新启动正式活动。

金秀贤於7月14日前往菲律宾为服装品牌B公司进行广告拍摄，包含宣传影片以及海报等内容，不过这些广告内容也仅限於海外使用，且公开的时程也尚未决定。去年3月金秀贤因与已故女星金赛纶之间的过往，遭爆料疑似与未成年的她交往等细节，造成话题讨论，当时由YT频道主横竖研究所主导，对金秀贤的过往行为有多项指责，并认为他也需对金赛纶之死负责任，甚至公开了不少录音档案佐证。



但后来调查的结果显示，这些被公开的录音档案以及聊天的对话讯息内容，都是以AI工具假造的，并非真实。对此金秀贤方自然也向该YT频道提告，违反信息通信网利用促进及信息保护等相关法律，并对他造成名誉上的损害， 法院也对这位YT频道主发布了拘捕令。



金秀贤则是受到争议余波的影响，许多原本代言的品牌纷纷向他提出求偿，金额大约达到100亿韩元规模，随著案件被调查出所谓的证据均是造假，金秀贤原本所面临的诉讼也将有所转折。金秀贤的法律代理人也曾在月初时透过广播节目中提到，金秀贤具体的回归时间，公司仍在慎重的考虑中，目前他也正在洗清污点恢复名誉的过程中。今日透过海外拍摄重启活动的金秀贤，可望有个重新的开始。



另外，金秀贤已拍摄的Disney+原创作品《山寨人生》也可视为是他回归之作。剧情描述1997年因遭遇外汇危机，彻底改变人生的一位男子，成为世界上「山寨」市场之王的故事。当时本剧因金秀贤的争议而延后公开，目前Disney+对此仍抱持谨慎态度，尚未进一步确认公开日程。

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