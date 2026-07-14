传TWICE周子瑜约满离巢JYP，结束11年同行！公司急发声「灭火」：仍在商讨中

九人女团 TWICE 再度迎来续约期，没想到 14 日率先投下震撼弹！据韩媒《News1》独家报导，成员周子瑜已与合作长达 11 年的经纪公司 JYP 娱乐达成共识，决定合约期满后不再续约。不过粉丝们不用担心，报导指出子瑜未来仍会继续参与 TWICE 的团体活动。

消息传出后瞬间引爆全球社群，老东家 JYP 娱乐随即向媒体发声紧急扑火，语带保留地表示：「目前 TWICE 正处於续约讨论期，相关事宜一旦确定，将会立即向大家说明。」



周子瑜於 2015 年以女团 TWICE 成员身分出道，团体先后发表了《Like OOH-AHH》、《CHEER UP》、《TT》等热门歌曲，跃升为「国民女团」，而子瑜作为队内的领舞及门面担当，也获得了各国粉丝的喜爱。



此外，子瑜曾於 2024 年发行首张个人迷你专辑《abouTZU》，以个人歌手身分正式出道，期间她更亲自参与了 TWICE 专辑以及个人单曲的作词工作，展现出不断成长的音乐才华。



TWICE 曾於 2022 年全员与 JYP 完成续约，并持续展开完全体活动。随著她们再度迎来续约期，成员们未来的去留与动向也引发了外界的高度关注。在此之前，成员定延也曾传出与亲姐姐兼演员孔升妍所属的 Varo 娱乐进行会面，引起了广泛讨论。

另一方面，子瑜所属的团体 TWICE 於近期圆满结束了为期约一年、盛况空前的第六次世界巡回演唱会「THIS IS FOR」。



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