预告＋海报连发！丁海寅自称男友却满脸问号，贺营眼神超混乱，《我的荒糖恋爱》定档8月7日，还没播就让网友疯猜结局

Netflix全新浪漫喜剧《我的荒糖恋爱》即将在8月7日重磅上线！这部由《铁拳教育》中表现抢眼的女星贺营，搭档人气男神丁海寅主演的新作，从海报和预告释出就话题满满，粉丝们早就等不及啦！

剧情讲述陷入失忆症的女检察官「高恩世」（贺营 饰），醒来后身边突然冒出一个自称是她男友的拳击教练「张泰河」（丁海寅 饰），两人展开一段荒诞又甜蜜的纯爱罗曼史。失忆＋谜样男友＋乡村小镇，这个组合光听就让人好奇心喷发！

最新公开的预告海报背景是静谧小镇「旧津麦芽村」的乡间老宅前院，海报上写著「没有记忆也没有纪录，能相信的只有这个男人！」两位主角脸上微妙的表情张力十足——张泰河露出既温柔又藏著几分神秘的微笑，而高恩世则用混乱迷茫的眼神怀疑著自己是谁，两人之间那股暧昧又诡谲的氛围，简直让剧迷迫不及待想一探究竟。



预告片中更是亮点连发！贺营先是开著跑车帅气登场，霸气喊出「我是首尔中央地检反腐败搜查部检察官高志元」，展现女检察官的强势魅力。没想到下一秒就躺在医院病床上失去记忆，而丁海寅饰演的张泰河现身在她面前，直球告白：「不知道我是谁吗？你男朋友。」一句话直接让观众满头问号——他到底是真男友还是另有目的？张泰河还透露两人在山上初遇后，他就死缠烂打一路追著高恩世跑，让失忆的女主角忍不住崩溃吐槽：「一句话来说，我就是被耍了吧？」瞬间点出这对欢喜冤家「荒糖又荒谬」的奇妙缘分开端。



而这次出演《我的荒糖恋爱》女主角，对贺营来说可说是Netflix的忠实班底了！她之前才在Netflix夯剧《铁拳教育》中饰演教权保护局监察官罗华振（金武烈 饰）的未婚妻崔佳尹，虽然戏份不算多，但存在感超强，让观众印象深刻。更别提她还出演过《外伤重症中心》里的个性护理师「护理师」，加上这回的新作，已经是她连续第三部Netflix作品，难怪被网友封为「Netflix御用女星」！



《我的荒糖恋爱》由贺营与丁海寅领衔主演，8月7日正式在Netflix上线，这对颜值与演技兼具的组合会擦出什么火花？失忆女检察官和神秘拳击教练之间又藏著什么惊人秘密？到时候记得准时开追！

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