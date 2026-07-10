ITZY留眞惊喜客串《新进社员姜会长》大结局　与李浚荣灵魂互换演技获好评！

人气女团 ITZY 留眞客串热门韩剧《新进社员姜会长》展现了自然流畅的演技，她也分享了特别出演的心得感想。

留眞近日惊喜现身JTBC周末剧《新进社员姜会长》最终回。该剧根据尼尔森韩国统计，全国收视率达13.6%，并在热烈回响中圆满落幕。



剧中，留眞饰演的角色保留了「ITZY成员留眞」身分设定，与主角黄浚炫（李浚荣 饰）因身体相撞而发生灵魂互换。面对突如其来的灵魂交换，她一脸难以置信地捂住嘴巴、慌张不已，并以生动的表情演出说：「我要疯了」、「这不是真的吧」、「等一下，不是我」、「真正的是那边那位」等台词，成功完成逗趣十足的喜剧桥段。

留眞以贴合角色的演技为剧情增添不少趣味，观众也纷纷给予好评，认为她的演技语调自然，且拥有作为演员相当有魅力的外貌。虽然戏分不多，仍成功留下深刻印象。之后她也透过个人社群分享拍摄花絮照，并表示：「很开心能有这么好的机会特别出演《新进社员姜会长》最后一集！非常感谢前辈们和所有工作人员的照顾，能参与其中真的非常荣幸。」



成功完成此次特别出演后，留眞接下来还将出演即将上映的电影《剃刀》、《地上的夜晚》、《高中生刑警》等作品，正式拓展演员活动版图。

另一方面，留眞所属团体ITZY今年2月在第三次世界巡回演唱会首尔场，首度公开〈THAT'S A NO NO〉舞台演出，获得现场观众热烈回响。

目前ITZY正持续展开世界巡回演唱会，在全球粉丝关注下，将从11日（以下皆为当地时间）的马尼拉站出发，接著前往8月15日澳门、9月5日台北、9月11日伦敦、9月13日阿姆斯特丹、9月15日巴黎、9月17日法兰克福，以及10月3日新加坡等世界主要城市与粉丝见面。

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻