宋江新剧《四手联弹》化身每天苦练钢琴9小时的17岁天才少年！与李浚荣成最大劲敌

（最新剧照）人气演员宋江将化身为眼中只有钢琴、17岁的天才少年「姜飞傲」，官方公开他的练习日志，一句话揭开角色超狂执念。

tvN全新周末剧《四手联弹》（编剧：辛珆源，导演：朴铉锡）将於8月29日首播，以聚集音乐资优生的艺术高中为背景，描绘青春们的友情、爱情、竞争与成长故事。



宋江饰演的姜飞傲，是一位在学业与钢琴方面都始终名列前茅的完美主义者。他不依赖与生俱来的天赋，而是以比任何人都更加刻苦练习的态度，不断敲击琴键。



年纪轻轻便被国内外古典乐界大师们视为下一代领军人物。然而，即使拥有耀眼的得奖经历，内心始终有一个无法填补的渴望——那就是从未得到身为世界级指挥家的祖父一句称赞。为了获得祖父的认可，他怀抱著近乎执著的渴望，不断逼迫自己向前迈进。





原本单调而充满竞争的生活，随著转学生崔正耀（李浚荣 饰）的出现而开始产生变化。崔正耀轻易超越了姜飞傲多年来努力累积的一切，让姜飞傲第一次真切感受到高墙般的差距，同时也为他打开了从未见过的新世界大门。





公开的剧照中，可以看到姜飞傲即使在下课时间也目不转睛地盯著乐谱，就连领取奖状的瞬间，表情也丝毫没有动摇，充分展现出对他而言「得奖早已成为日常」的沉稳气场。



另一个引人注目的细节，则是姜飞傲亲自记录的练习日志。每天长达9个半小时的练习量已令人惊讶，而他在漫长练习后留下的一句话更令人印象深刻：「这段华彩乐段（Cadenza）弹得一团糟。从头开始，重来。」这句话充分展现了姜飞傲对自己毫不妥协、毫不松懈的坚定执著。

《四手联弹》将於8月29日晚间9点10分首播，每周六日更新。



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