刘亚仁密谋复出？低调现身《HOPE》试映会，合体《破墓》导演疑试水温网民闹爆！

因吸毒风波沉寂多时的演员刘亚仁，在大法院判处缓刑释放后，昨日首次公开露面，与《破墓》导演张在现一同现身新片《Hope》VIP试映会。近日更有消息称，刘亚仁将加盟张导演的吸血鬼题材新作《Vampire》，与李成民（李星民）、尹敬浩等合作。

《Hope》VIP试映会於13日晚在首尔江南区 Megabox COEX 举行，演员李政宰、廉晶雅、车太铉、沈恩敬，以及 BLACKPINK 的 JISOO 和 ROSÉ 等明星皆大举出席，现场星光熠熠。

当晚，刘亚仁虽然未有走上媒体背板接受拍照，但有现场目击者拍到他身穿全黑衣裤、头戴鸭舌帽、一手拿著保温杯，神情谨慎地低头移动，一见到熟人便立刻展露灿烂笑容，说著「好久不见」并热情拥抱，看来心情相当不错。



这是他在引发争议后首次参加观众云集的公开活动，尤其引起注意的是，当晚是与千万票房电影《破墓》导演张在现同行（白衣黑帽男）。由於近日频传刘亚仁将主演张导的吸血鬼新作《Vampire》，此番「合体合照」瞬间引爆业界猜测。虽然发行商 NEW 谨慎回应「尚未落实」，但网民早已吵翻天。



部分网民对此狠批：「发邀请他的人、参加活动的他，根本是天下乌鸦一般黑」、「这么轻易就想复出？」、「对导演感到失望」；但亦有粉丝惋惜表示：「他的演技真的是老天爷赏饭吃，太可惜了。」

此前，刘亚仁因涉嫌违反《麻醉品管制法》等罪名被移送法办。他涉嫌181 次非法注射牛奶针（异丙酚）及冒用他人名义获取过千粒安眠药，以及在美国吸食大麻、教唆他人吸毒等罪名。一审曾遭当庭收押，直到大法院判决「有期徒刑 1 年、缓刑 2 年」，才在遭关押5 个月后於去年2月获释。



目前刘亚仁已与 10 年老东家 UAA 约满离巢，甚至传出 G-Dragon（权志龙）所属的经纪公司 Galaxy Corporation开出数十亿韩元天价签约金向他招手。即使卷入司法风暴，但业内普遍认为「神级演技无人能代」，找他的剧本依旧大排长龙，他甚至凭藉与李炳宪主演的《终极对弈》入围了第23届导演选择奖「最佳男主角」。这次与名导高调同行，无疑为他的复出之路打响了前哨战。

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