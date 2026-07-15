机场脱帽才搞定又爆新争议！IVE张员瑛游乐园「这个姿势」惹众怒，韩网：礼貌在哪？

IVE人气成员张员瑛再度陷入态度争议！

上个月才因机场「戴帽验证」被质疑耍特权，这回又在游乐园被抓包「双手抱胸」听工作人员说明，被网友狠批没礼貌，风波持续延烧。

前不久，IVE现身爱宝乐园，参与联名合作企划「ForEVER IVE」的惊喜活动。成员们当天亲自体验游乐设施、拍摄各种内容，和现场粉丝及游客度过开心时光，现场民众看到偶像现身，立刻拿出手机狂拍，没想到这些画面竟成为新一波争议的导火线。

网路上流传的影片中IVE成员们抵达合作摊位后，认真听著工作人员的解说。当天成员们都穿著清凉的贴身上衣和热裤，大秀纤细身材，其中张员瑛更是以微露香肩的上衣搭配牛仔裤，展现甜美又性感的氛围。但问题来了！其他成员都双手交叠放在身前、乖乖听讲，唯独张员瑛从头到尾双手抱胸，直到影片最后都没放下来，这个动作立刻点燃网友怒火。



“팔짱이 무례?”…장원영 둘러싼 또 한 번의 태도 논쟁



1.

에버랜드 컬래버 행사에서 관계자의 설명을 듣던 장원영의 팔짱 낀 모습이 영상으로 확산됨.



2.

일부는 설명 들을 때 예의 없는 태도 라며 지적.



3.

반면 평소 습관일 뿐, 짧은 영상만 보고 판단하기 어렵다는 반응.



4.

앞선 공항 신원… pic.twitter.com/PMnT6gITB8 — 1992 (@1992__J) July 14, 2026

에버랜드 현장 관계자가 열심히 설명을 하고 있는 와중에,

장원영은 시종일관 팔짱을 낀 채 설명을 듣는다고 억까 당함.



불편러들 왈 :

"사람이 앞에서 말하는데 팔짱을 끼고 듣는 건 무례한 행동이다."



진짜 억까 오지네.. 팔짱을 껴도 난리 부르스네. pic.twitter.com/xKvSSeJb7n — 금푸 (@geumpu95) July 14, 2026

相关影片也瞬间在韩国炸锅，不少网友留言吐槽：「人家在讲话还抱胸」、「私下要怎么抱是你的事，但工作人员讲话时该有基本礼貌吧」、「对话时抱胸真的很不尊重」、「长得漂亮是漂亮，但这里是韩国」、「这是什么坏习惯？」、「这不是故意黑，是真的没礼貌」、「人气再高也不能没礼貌」、「公众人物更该注意言行」、「当艺人本来就不容易啊」等正反两派激烈交锋。



其实张员瑛前不久才因机场争议登上新闻版面。当时她准备飞往上海，在核验身分时仅拉下口罩、却没脱掉帽子，被部分网友质疑未遵守规定，还一路烧成「特权争议」。事后张员瑛在下次出国时，乖乖脱掉帽子和口罩配合查验，而韩国机场公社也在上个月悄悄修改官网的验证说明，明确加注「为进行身分确认，请暂时脱下口罩、帽子和太阳眼镜」，似乎间接回应了外界质疑。



*相关内容：IVE 张员瑛通关「露脸0.1秒」就戴回口罩？抱胸等护照、单手抽走…韩网狠骂：艺人病末期

【K社韩国小百科】IVE张员瑛「拉口罩」引爆全韩大战！网友轰她高傲，结局神展开「竟惨变国家级陈情案」

接连两波争议让张员瑛再度被推向舆论风口浪尖，网友的反应也呈现两极化，有人认为她是被恶意放大检视，也有人直言公众人物本来就该更小心。

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