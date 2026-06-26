超车孙兴慜、林英雄！边佑锡登基「2026上半年最强广告王」！品牌价值碾压一众大咖

大数据评测机构「亚洲品牌研究所」25日正式公布2026年上半年K-Brand Index广告模特儿排行榜，演员边佑锡强势登顶，不只打败「亚洲一哥」孙兴慜，连人气歌王林英雄都得往后站，威力惊人！

根据榜单，边佑锡挟著戏剧热潮带来的超强好感度，直接转换成惊人的商业价值，空降冠军宝座。紧追在后的分别是林英雄拿下亚军，孙兴慜位居第三，「国民MC」刘在锡和天后IU则分占第四、第五名。而BLACKPINK Jennie、朴宝剑、IVE张员瑛、高胤祯，以及防弹少年团的田柾国也依序杀进前十强，堪称豪华阵容大乱斗。



这份榜单可不是随便排的，研究所从今年1月1日到5月31日，针对入口网站搜寻量前30名的候选人，搜集了超过36亿笔线上大数据，综合趋势、媒体、社群、论坛及AI指数等多重指标算出品牌价值。不过这次调查并未纳入线下数据。



亚洲品牌研究所研究中心长柳元善（音译）分析，边佑锡能称王，关键就在於戏剧大爆所累积的高公众好感度，直接变现为市场影响力。他也点出，跻身TOP 5的林英雄、孙兴慜、刘在锡，证明了「大众信赖感」仍是品牌眼中最珍贵的资产；而Jennie、张员瑛等人展现的全球铁粉动员力，更已经成为企业行销时不可或缺的核心竞争力。

据了解，该研究所自2016年4月成立以来，每年都会基於大数据评选并颁发韩国K-Brand大奖，详细的指标数据也已同步在官网和社群平台上公开。

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