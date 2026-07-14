《鬼怪10周年旅行》笑泪交织！孔刘即席现场求婚，「柳会长」金成谦深情影片令全场泪崩

《鬼怪10周年旅行》开播以来引起不少讨论，看著孔刘、金高银、李栋旭、刘寅娜四人合体，随即把10年前《鬼怪 - 孤单又灿烂的神》的回忆与感情满满的带回来。而於最新播出的第三集中，在江陵的篝火旁更展开了一场让所有人笑中带泪的时光之旅，香港观众可以透过Viu紧贴进度。

江陵的十年之约 揭开十年回忆

第三集中，孔刘、李栋旭、金高银、刘寅娜齐聚江陵，而曾经点亮《鬼怪》每个角落的「黄金绿叶」——金炳哲、李伊、朴庆惠也以嘉宾身分惊喜现身。走进布置著剧中经典道具的民宿，演员们彷佛穿越回2016年的片场。金高银翻开《鬼怪》写真书，看著滑雪场的剧照忍不住脱口：「在龙平滑雪场拍摄时，我真的快冻死了。 」她回忆道：「当时冻到甚么程度？前辈要摸我的头嘛，一喊卡，他的手冻到会痛。」这句看似轻松的玩笑话，却道出了当年拍摄的艰辛！





刘寅娜也分享了珍藏已久的私伙剧本，本上更写上密密麻麻的角色分析：「Sunny是适合悲伤的女人」、「虽然清纯但有魄力」、「随时维持端正的姿势」、「不能太大声，咬字不要太清楚」，可见专业的她为角色下了不少苦工。

名场面Quiz大会 孔刘重现经典对白

在刘寅娜的主持下，「鬼怪十周年Quiz大会」火热开战。从荞麦田之吻、Sunny与阴间使者的天桥初遇、三神奶奶的温暖拥抱，到金信的求婚名场面，每一题都像时光钥匙，打开了演员们尘封十年的记忆抽屉。



李栋旭展现「数字专家」本色，精准说出首播日期与瞬间最高收视率；朴庆惠则以「铁粉」级的熟练度惊艳全场。但最动人的时刻，莫过於金信求婚台词环节——金高银立刻跪下认真思索，最终由孔刘深情重现那句经典台词：「你愿意成为我这位高丽男子的新娘吗？ 」十年后再次听到这句话，现场所有人无不动容；激烈对决后金高银夺冠，她将奖品韩牛与全体演员分享，为Quiz大会画下暖心句点。



未曾公开的拍摄秘辛 名场面背后的泪与寒

节目中，演员们也首次公开了许多从未曝光的拍摄幕后。Sunny拿枪的招牌手势，竟是李栋旭的即兴发挥；孔刘与金高银在加拿大拍摄结局场景时，甚至还没拿到完整剧本。回忆与恩倬离别的场面，孔刘感慨：「这是我所有作品中，最冷的一次拍摄。 」李栋旭也补充：「喊『卡』的瞬间，所有演员和工作人员都会往逃生梯冲！」——只为了躲避刺骨的寒风。



金高银则提到，多亏李应福导演的细心照顾，在极寒中才能专注於情感演出：「现场太冻了，脑袋动不了，压力也很大，是所有人一起变傻的状态，李应福导演先暂停拍摄，然后对我说：『我们会远远的拍。』 镜头距离一拉开，她的压力瞬间减轻，情感反而更自然地宣泄出来。演员们异口同声地表示，支撑他们度过艰难拍摄的，正是团队之间强大的默契。



金成谦的惊喜影片 全场泪崩

然而真正让全场溃堤的，是未能到场的演员们的影片信件。尹敬浩、廉惠兰、赵宇镇、陆星材、丁海寅等人纷纷送上温暖祝福。





尹敬浩回忆第一次拍摄时孔刘给他的鼓励，感性说道：「希望这部作品在2、30周年，依然深受大家喜爱。」廉惠兰温柔地说：「与《鬼怪》共度的每一天，都很美好。」赵宇镇则留下深刻的一句话：「《鬼怪》至今仍是进行式。 」陆星材更开玩笑喊话：「说不定会有第二季，我很期待！」





丁海寅也真挚表示：「当年拍摄时，我我还是经验不足的新人演员，多亏有前辈的照顾和体谅，让我留下了幸福的回忆，能参与《鬼怪》是我的幸福与荣幸。 」



压轴登场的是饰演「柳会长」的86岁资深演员金成谦。当萤幕上出现他的身影，那句「大人，十年没见了」一出口，全场演员瞬间红了眼眶。金成谦深情地对孔刘说：「大人在我心中永远都是大人，每次想起《鬼怪》时，总觉得好像是很久以前的事，没想到这么快就过去10年了，感觉一切彷佛还在昨日，恭喜《鬼怪》10周年。孔刘⋯⋯明明很久没见了，他好像天天都见面，有种莫名的真挚感，我爱您，大人。 」



孔刘则哽咽回应：「看到他健康的模样很开心，我是这真的太让我意外了。 」这一刻，十年的光阴彷佛被浓缩成一句台词，击中了在场每一个人的心。节目播出后，网友纷纷在各大社群平台留言：「从金成谦老师出现的那刻就开始哭了」、「十年了还能让所有人哭出来，这就是鬼怪的魔法」、「看著他们回忆拍摄往事，好像我也回到了2016年」。



正如赵宇镇在影片中所说：「《鬼怪》至今仍是进行式。 」这趟旅程不只是演员们的重逢，更是与所有曾经被这部剧感动过的观众，一起灿烂的十年之约。《鬼怪10周年旅行》已於Viu上架，观众亦可同步重温全套《鬼怪 - 孤单又灿烂的神》，重拾当年最浪漫、最揪心的时刻 。

专栏组@ 韩星网 / KoreaStarDaily.com / 转载查询，请先联络我们

相关新闻