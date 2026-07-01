原本只是特别出演，竟逆袭入围《青龙系列大奖》最佳男配角！李相二凭《菜鸟伙房兵》黄锡浩写下「最强特别出演」传奇

李相二这次真的堪称「最强特别出演」！不仅在《菜鸟伙房兵》中集集登场，还登上音乐节目打歌舞台，如今更凭黄锡浩一角入围《第5届青龙系列大奖》最佳男配角奖，让剧迷惊喜不已！

《第5届青龙系列大奖》今日公开最终入围名单，其中李相二凭藉《菜鸟伙房兵》中黄锡浩一角获得最佳男配角奖提名。从原本的特别出演，到逐渐成为剧中人气角色，他用精彩演技写下属於黄锡浩的「特别出演传奇」。



起初只是以特别出演身分加入作品，没想到随著剧情展开，黄锡浩的角色份量与存在感逐渐提升，不仅戏份增加，更成为许多观众追剧时最期待的人物之一。在《菜鸟伙房兵》中，黄锡浩表面上严肃又强势，实际上却有著守护部下、坚持原则的一面。李相二透过细腻演技展现角色的反差魅力，让这位原本并非主角的人物成功留下深刻印象，也成为剧迷心中不可或缺的存在。



谈到参与《菜鸟伙房兵》的经历，李相二曾透露，随著黄锡浩戏份增加，自己也逐渐对这个角色投入更多感情与责任感。导演更曾形容黄锡浩像《宝可梦》中的火箭队，「虽然讨人厌，却又让人莫名喜欢」，因此李相二也花费许多心思揣摩角色，加入即兴表演，最终打造出独具魅力又令人难忘的人物。



不得不说，李相二这次真的成为《菜鸟伙房兵》最惊喜的存在！除了跟著剧组一同宣传，他还和剧中「味觉男孩」成员登上《M Countdown》特别舞台，将剧中的设定延伸到现实舞台，成为粉丝津津乐道的名场面。如今「味觉男孩」也确定登上《第5届青龙系列大奖》祝贺舞台，也让大家更加期待李相二是否会惊喜现身，再次带来精彩表演！



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