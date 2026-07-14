Viu原创韩剧《共感细胞》金明洙霸气宣布「我来当你的经纪人」！阻止姜旻儿签黑心合约、浪漫正式展开

Viu Original 奇幻浪漫喜剧《共感细胞》第3、4集中，车恩焕（金明洙 饰）与刘知安（姜旻儿 饰）以邻居身分再度重逢，车恩焕更主动提出要担任刘知安的经纪人，让观众们更加好奇两人后面的发展啦～！！

（谈及剧情）第3集中，刘知安受到「耍大牌争议」影响，工作人员们拒绝共事，又收到广告主寄来的求偿诉状，人生陷入绝境。四面楚歌的她好不容易获得配角试镜机会，全力投入演出后却只得到一句冷酷评语：「情感不足。」

带著深深挫败感回到家的刘知安，原本只是想归还误送到自己家的车恩焕包裹，却意外目睹车恩焕正安慰著喝醉痛哭的姊姊车颂焕（车敏智 饰）。就在她急忙转身准备离开时，车恩焕的情绪竟流向了她，刘知安也因此代替他流下眼泪。



第4集开头，揭开了车恩焕姊弟两人令人心碎的过去。童年时，电影拍摄现场发生火灾，父亲奋力救人，车恩焕追著父亲跑；而他的姊姊车颂焕为了阻止他，则不幸受伤。这段过往也让观众们更加理解他始终压抑在心底的情感。

感受到车恩焕对姊姊复杂情感的刘知安，在试镜时展现了精湛演技，却得知角色早已有内定人选，甚至还遭到记者追查她过去的「争议」，再次陷入危机。就在此时，车恩焕挺身而出阻止了记者继续为难刘知安，并自称是刘知安的经纪人，展现了帅气的一面。



之后，刘知安因竞争对手受伤而获得演出机会，因此邀请车恩焕担任能协助她传达情感的经纪人。不过，因两人过去事件有所牵连，车恩焕还是拒绝了她的提议，阻止车恩焕离开的刘知安，因为一时没站稳而意外地跌进了他怀里。



之后，刘知安的对手韩伊真（权昭贤 饰）便策划要把没有经纪公司的刘知安介绍给一间恶名昭彰的经纪公司，企图让她签下不公平合约。



察觉这项阴谋的车恩焕，立刻赶往签约现场撕毁还未签订的合约，并向刘知安宣告：「我来当你的经纪人。」为两人的浪漫故事正式点燃火花。



目前，除了男女主感情升温成为看点之外，金明洙这几集也展现了不少层次演技，从面对姊姊时压抑又愧疚的情绪，到默默守护刘知安、挺身而出的坚定眼神，都让角色更加立体。尤其最后现身阻止签约、霸气说出「我来当你的经纪人」的瞬间，更让不少剧迷直呼：「真的是太帅气了！」、「这位经纪人也太好看了吧」、「当完兵感觉更MAN了」等等。

Viu Original 奇幻浪漫喜剧《共感细胞》逢星期六、日晚间在Viu上架播出。



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