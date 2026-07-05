林知衍因主演《我的王室死对头》爆红超有感！餐厅老板见到本人竟激动落泪

主演 SBS 热门韩剧《我的王室死对头》的演员林知衍（林智妍），分享了自己亲身感受到人气爆红的瞬间。

本周播出的 SBS Power FM《12点的朱贤英》中，近期完结的 SBS 金土剧《我的王室死对头》主演林知衍作为嘉宾出演，展现了精彩口才。

当天，林知衍表示自己睽违许久来到广播录音室，坦言：「因为是现场直播，所以有点紧张。」对此，朱贤英称赞道：「你在《黑暗荣耀》之后，每一部作品都很成功。每次看到你选择的新作品都很有趣，而且演技干净俐落，让观众看得很过瘾、很开心。」



谈到作品大受欢迎，林知衍表示：「播出前真的非常紧张，但播出后收到很多称赞，反而没有什么真实感。直到看到一起辛苦工作的工作人员那么开心，我才真正感受到作品成功了。看到大家因为成果而感到幸福，真的很珍贵，也让我觉得太好了，真的很庆幸。」





她也分享了一段令人印象深刻的经历：「前阵子我去旅行，到了乡下的一间小小的饺子店。因为是中午，店里一个客人都没有，我又比约定时间早到，所以就一个人坐著。结果老板看到我后，说她很喜欢《我的王室死对头》，还当场流下眼泪。我曾经遇过很多人因为认出我而惊讶、感到不可思议，但还是第一次有人哭了，真的吓了一跳。她可能是因为突然看到『申瑞霜』出现在眼前，所以太感动了。看到那一幕，我也觉得作品受到大家喜爱，真的太好了。」





谈到首次挑战喜剧演出，她表示：「喜剧真的很难演。虽然是喜剧，但演员自己必须保持认真、完全投入。喜剧的节奏和笑点，不是只有我一个人演得好就可以，还需要大家的默契配合，因此和导演之间的沟通也非常重要。」



对於面对喜剧的心态，林知衍也说：「我当时最大的想法就是，就算不好笑，也要先全力表现、放手去演。我完全不害怕丑化自己。」也因此又成就了一个新的人生角色。

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