把12个哥哥全叫来摊牌！SEVENTEEN「忙内」Dino曾泪崩喊退团，全靠这件事救回来

人气男团SEVENTEEN的忙内Dino，近日登上YouTube频道「安昭熙」的节目，罕见掏心掏肺吐露了这些年来在12位哥哥身边活动的内心挣扎，甚至首度公开自己曾经动过退团念头的那段黑暗期。

Dino在节目中透露，自己年仅14岁就独自来到首尔打拼，在SEVENTEEN这个13人大家庭中，以忙内身份「求生」长达14年。他坦言，要在这么多成员之间摸清每个人的个性、配合各种不同的氛围，其实一点都不轻松。而最让他备感压力的是，从练习生时期开始，他就被迫扛起「模范生」形象，必须随时保持乖巧认真的一面，长期下来累积的压抑感，终於在他20岁那年彻底溃堤。



Dino回忆当时他直接把12位哥哥全部叫来，当著大家的面爆发情绪、哭诉多年来的委屈，甚至直接说出「我要退出团队」。这一震撼宣言让哥哥们全吓坏了，但也因此成为一个重要的转折点。那次坦诚相对之后，成员们坐下来好好聊开了，彼此之间的理解更深，关系也变得更加紧密。Dino感性表示，正是因为那次冲动的爆发，才让他和哥哥们真正打开了心门。



除了团队故事，Dino也聊到最近启动的个人企划「Picheolin」。他强调，这跟SEVENTEEN团体活动是完全不同的风格，为了做出区别，他绞尽脑汁、投入非常多心血。而独自准备活动的过程中，他也深刻体会到，少了身边的哥哥们，才真正感受到团队有多珍贵。而Dino在访谈中也透露，每当觉得疲惫辛苦时，和粉丝交流的时刻就是最大的安慰，未来他会继续兼顾团体和个人活动，一步一脚印找到属於自己独一无二的路。



此外，SEVENTEEN与老东家PLEDIS娱乐完成了全员第二次续约，成为K-pop界典范。

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