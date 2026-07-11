许南俊与IU又又又合作啦！继MV合作、《21世纪大君夫人》相亲财阀男后，再度出演IU新专辑MV

许南俊与 IU 又又又合作啦！继〈Never Ending Story〉MV、《21世纪大君夫人》后，两人的合作缘分再度延续，这次许南俊将出演 IU 新专辑 MV，消息曝光后也让粉丝期待不已。

许南俊的经纪公司 H.Solid 於今日（11日）透露：「许南俊将出演 IU 的新专辑 MV，预计於下个月进行拍摄。」这也是两人继去年出演〈Never Ending Story〉MV 后，时隔约1年3个月再次於音乐作品中合作。



在先前采访中，许南俊回忆拍摄MV的经历时透露：「直到去拍摄现场的那一天，每一天都像是在参加派对一样。光是 IU 知道我这个人在世界上活著、正在呼吸这件事，我就觉得已经没有遗憾了。」充满对 IU 的粉丝心告白，也让不少人笑称许南俊根本是「成功追星」现场。虽然两人其实是1993年出生的同龄朋友，但他面对 IU 时藏不住的崇拜之情，仍让粉丝直呼可爱 XD。



值得一提的是，许南俊也曾客串出演 IU 主演的《21世纪大君夫人》，饰演与成熙周（IU 饰）相亲的财阀男，虽然戏份不多仍留下深刻印象。近期接连在戏剧与音乐作品中与 IU 合作，也让两人的特别缘分更加受到关注。



另一方面，许南俊日前在《我的王室死对头》中饰演前世为大君、今生成为财阀的「车世界」，凭藉直球追爱的魅力收获许多观众喜爱，人气也持续攀升。接下来，他将出演预计於2027年首播的tvN新剧《鲸鱼星》。该剧改编自同名网路漫画，以日治时期抗日运动为背景，讲述一名将一切奉献给祖国的男人，以及为守护他而赌上性命的女人之间的故事。许南俊将在新作品中展现什么样的魅力，也备受期待。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻