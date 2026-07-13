「话痨」尹敬浩兑现「无言修行」！《金特务》收视炸裂冲破22.3%，今晨起挑战13小时不说话、闭嘴开签名会

出演 SBS 金土剧《金特务：本色回归》的演员尹敬浩，终於正式开始履行之前的收视率公约！尹敬浩於 13 日上午在自己的 IG帐号上PO出一段影片，并写道：「今天早上 7 点，我已经开始进行无言修行了！」

当天，尹敬浩在开始无言修行前宣誓道：「我尹敬浩抱持著感恩的心，根据良心、不带一丝虚假，承诺在所有时刻都会诚实履行这项行动，其中也包含摄影机无法跟拍的淋浴间、洗手间等私人场所。」随后，他按下计时器，宣告总长 13 小时的无言修行正式开始。



此前，尹敬浩在《金特务：本色回归》的制作发表会上被问及收视率公约时，因考虑到这是男神苏志燮睽违 13 年重返 SBS 电视台的重大意义，便承诺：「如果收视率突破 13%，我将进行『13 小时的无言修行』。」



尹敬浩在演艺圈素以话匣子停不下来的「话唠（Too Much Talker）」著称，因此这次要挑战 13 小时不说话，格外引发外界关注。没想到《金特务：本色回归》开播后立即反响爆棚，仅第 2 集就创下了全国收视率15.7%的亮眼成绩，轻松超越了 13% 的公约门槛；最近播出的第 6 集更刷新了 22.3% 的自身最高收视纪录，一跃成为今年最火爆的热门大作。



因此，尹敬浩为了遵守与粉丝之间的约定，确定将履行这项公约。今天下午，他将以嘉宾身份参加 SBS Power FM 电台节目《两点出逃 Cultwo Show》的现场直播，届时不能说任何一句话；电台节目结束后的下午4点起，他还会在 SBS 木洞广播中心举办一场别开生面的「无言修行签名会」，让观众们感到好奇又期待XD



另一方面，热播剧《金特务：本色回归》改编自同名高人气网漫，故事讲述世界上最平凡的爸爸，为了找回被绑架的独生女而化身为世界上最危险的男人，展开一场壮烈决战的复仇。尹敬浩在剧中饰演金部长（苏志燮 饰）的得力助手之一、力气大嗓门也大的「朴镇哲」，凭藉著亮眼表现收获极高的人气。



▽《金特务：本色回归》每周五、周六晚间 9 点 50 分在 SBS 电视台播出，海外观众可在Netflix同步追看！



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻