谁看得出相差11岁？苏志燮×玉泽演《金特务：本色回归》幕后同框照曝光，超强兄弟化学反应引关注

完全看不出11岁差距！苏志燮×玉泽演《金特务：本色回归》幕后照曝光，帅气同框展现超强兄弟化学反应！

苏志燮11日透过 IG 分享多张《金特务：本色回归》拍摄花絮，并在与玉泽演的合照旁写下「73＆66」，呼应两人在剧中的角色设定。

公开的照片中，苏志燮与玉泽演身穿特种部队制服并肩而立，戴著黑色帽子展现出强烈气场与完美身材比例。另一张幕后照则捕捉到拍摄空档的轻松互动，玉泽演一本正经地敬礼，苏志燮则俏皮地比出爱心，反差模样令人会心一笑。此外，两人也换上战术装备拍摄夜间动作戏，散发十足气场。苏志燮还分享自己在暖炉前休息的照片，并写下「放空看火」，公开片场日常。



玉泽演10日也透过 IG 发文表示：「特别出演 SBS《金特务》！拍得很开心！」并公开多张幕后照。照片中，他顶著一脸黑色伪装涂装、满身尘土与伤痕，化身北韩特务朴永光，投入角色的模样让粉丝眼睛一亮。他也标记苏志燮的社群帐号，写下「和哥一起合作的作品」，短短一句话便展现两人的好交情。



剧中，玉泽演特别出演代号「66」的北韩派遣特务朴永光，是金部长最重要的伙伴。两人从少年时期便一同接受残酷训练，在并肩作战中建立深厚情谊，虽然同框戏份不算多，却凭藉精彩动作戏与默契十足的兄弟情，为剧情增添不少看点。



《金特务：本色回归》讲述一名平凡父亲为了找回唯一的女儿，不惜化身最危险的男人展开生死搏斗的动作剧，目前收视率已突破20%，持续刷新自身纪录。第6集尾声中，在成汉秀（崔代勋 饰）与朴镇哲（尹敬浩 饰）的协助下，金部长（苏志燮 饰）终於与女儿金敏智（徐貹旼 饰）重逢。然而，第7集预告却再度出现反转，好不容易救出女儿的金部长，竟又与敏智失散！究竟父女俩能否平安团聚，也让不少观众更加期待后续剧情发展。



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