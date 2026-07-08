同步跟播照样称霸全球！苏志燮《金特务》Netflix空降第一，观看量暴涨64%疯掉

韩剧魅力再次席卷全球！由男神苏志燮主演的SBS金土剧《金特务：本色回归》，不只韩国本土收视炸裂，海外声势更是锐不可挡。同步在Netflix上线才短短两周，就直接空降全球非英语剧集周榜冠军，这惊人气势让业界全都看傻眼！

根据Netflix官方「TOP 10」最新统计，《金特务》在6月29日至7月5日期间，狂扫1050万观看次数，风光拿下非英语系电视部门周榜第一名。其实首周就已经缴出640万观看的漂亮成绩单，没想到第二周话题整个大爆发，观看量竟暴冲成长64%，完全是核弹级扩散！



但这回《金特务》登顶的意义，跟其他夯剧完全不同。以往Netflix原创剧都是全集一次上架，观看时数当然可以用碾压的方式瞬间冲高；但《金特务》是跟著电视台每周定期播出的「同步跟播剧」，先天上集数少、累积时数短，要在周榜称霸根本是地狱级难度。过去那些成功打进全球市场的同步跟播大作，通常都得撑到播出后半段，才勉强摸到千万观看的门槛，或者要靠完结后的长尾效应慢慢累积。但《金特务》只花了两周就轻松达阵，直接把市场规则彻底打破！这也代表全球剧迷根本是把这部当Netflix原创在追，死守首播的热情超乎想像。



而《金特务》在韩国国内的收视表现更是用「神剧」来形容都不为过。根据尼尔森韩国数据，第一集就以9.5%漂亮开局，之后每一集都像坐火箭一样狂飙。尤其是7月4日播出的第4集，全国收视率冲上21.6%、首都圈22.7%，最高瞬间更飙破25.1%，吓死人的数字！



才播4集就闯过20%的天花板，《金特务》直接超车今年原本的收视冠军《华丽的日子》，霸气夺下「2026年播出的韩剧收视率NO.1」宝座。这也是继2024年《泪之女王》之后，整整两年来再次有韩剧冲破20%大关，无论无线台或有线台都无人能敌。对SBS电视台来说，更是自2023年《模范计程车2》之后暌违3年的收视捷报，甚至一举超越《金牌救援：Stove League》、《The Penthouse 3》（《顶楼 3》），风光坐上SBS历代金土剧收视第三名！

剧情方面，《金特务》描述过去曾是特种部队传奇要员的男主角，如今退隐江湖当个平凡的一家之主，却因为女儿突然失踪，被迫再度拔出利刃，对抗庞大邪恶势力的搞笑动作黑色喜剧。除了苏志燮魅力全开，实力派演员崔代勋、尹敬浩等人也联手飙戏，可说是今年绝对不能错过的现象级神作！



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