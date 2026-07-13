李俊昊新剧女主角是她？洪华莲有望携手出演《驻韩异国大使馆》，奇幻罗曼史组合引期待

李俊昊＆洪华莲新组合大家期待吗？两人有望携手出演《驻韩异国大使馆》，奇幻浪漫题材搭配神秘角色设定，令人更加好奇这对新组合会擦出什么样的火花！

今日（13日）据韩媒 YTN Star 报导，洪华莲已收到新剧《驻韩异国大使馆》女主角出演邀请，目前正在讨论相关细节。该剧是一部奇幻浪漫喜剧，讲述管理韩国境内怪物的「驻韩异国大使馆」里，一名因意外被调派至此的人类新手外交官，与真实身分为「龙」的驻韩大使相遇，两人在奇幻世界中展开一段充满秘密与心动的浪漫故事。



若洪华莲最终确定出演，将与先前公开加盟的李俊昊携手合作。李俊昊有望饰演掌管水界的水神「车延」（音译），身为「驻韩异国大使馆」首长的他，同时也是一条在这片土地上停留1200年、无法离开的神秘「龙」。这次两位演员挑战奇幻浪漫题材，将碰撞出什么样的化学反应，也让粉丝更加期待。



洪华莲於2022年出道，凭藉电视剧《宝物岛》逐渐受到瞩目，并以该作品获得《2025 SBS演技大赏》女子新人演技奖，展现新生代演员的潜力。之后她也陆续出演《你的味道》、《竞选伙伴》、《认罪之罪》等作品，以多样角色累积演技实力。



近期，洪华莲也在职场剧《秘恋稽核中》中展现全新面貌，饰演海雾集团副会长室秘书朴雅静，与金材昱饰演的副会长全在烈展开微妙情感线，细腻演绎角色魅力。从《宝物岛》崭露头角到持续挑战不同角色，洪华莲未来在《驻韩异国大使馆》中的表现也备受期待。



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