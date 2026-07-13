宋慧乔离巢不开个人工作室！光速落户新公司AAP，老板竟是20年御用造型师老公

韩流女神宋慧乔上月刚宣布结束与经纪公司 UAA 长达 14 年的宾主关系，接下来并非成立个人工作室，而是将与新创经纪公司签约。该公司代表是与宋慧乔合作超过 20 年的造型师的丈夫，过去曾透过宋慧乔的海外活动结下不解之缘。

据韩媒，宋慧乔即将入主的新巢，是由高允贞、卢允瑞等人所属的经纪公司 AAP 前代表申宰豪（音译）在离职后全新创立的经纪公司，未来计画引进多位演员共同发展。申代表过去在宋慧乔於中国活动时首次结缘，此后也一直负责其中国相关的业务。直到本月 10 日为止他都还在AAP任职，随后正式离职。值得一提的是，申宰豪代表的妻子是与宋慧乔合作超过 20 年的造型师，他们在私底下也一直与宋慧乔保持著非常密切的私人交情。



对此，宋慧乔方今日低调回应：「宋慧乔与过去曾一同参与海外活动的相关人士，正基於长期以来累积的深厚信任，对未来的活动方向达成共识。但目前尚无法透露更具体的细节，这点敬请见谅。」

宋慧乔自 2012 年加入 UAA，於上个月正式结束了与长达 14 年的合作关系。UAA 当时表示：「在漫长岁月中彼此信任、一路走来的 UAA 与宋慧乔，决定结束至今为止的同行，并为各自的未来加油应援。能够陪伴她走过这段旅程，是我们珍贵又幸福的回忆。」宋慧乔本人也透过 IG 致谢道：「与 UAA 一起走过的时光真的很幸福，也非常感谢。共度的每一个瞬间，对我来说都是珍贵的回忆，我会永远珍藏在心中。也真心为 UAA 的每一天应援。」



目前，宋慧乔正等待 Netflix 原创系列剧集《梦响年代》（原名：慢慢地，强烈地）的开播，而在此之后的下一部作品则尚未确定。该剧由金牌编剧卢熙京执笔，集结孔刘、李荷妮、金雪炫、车胜元等豪华卡司，故事聚焦 1960 至 80 年代动荡的韩国演艺圈，描绘一群怀抱梦想的年轻人追逐成功与成长的故。乔妹在新东家的全新应援下，会带来怎样颠覆性的演技大变身，令粉丝无比期待。



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