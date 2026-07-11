全韩首创！苏志燮新剧《金特务》3分钟动作戏竟「全由AI生成」！激省60%制作费、网惊：以为欧巴又在拿命拍戏！

由男神苏志燮主演的复仇韩剧《金特务：本色回归》开播后人气狂飙，不仅短短 4 集就在韩国冲破 21.6% 的惊人收视率，更直接空降 Netflix 全球非英语节目榜冠军！不过，近日最让影坛震撼的，莫过於该剧被爆出是「韩国首部正式引进全 AI 影像制作」的商业电视剧，其中长达 3 分钟的超燃动作戏，竟然高达 100% 全由 AI 打造，写下影史新篇章！

「数位分身」完美骗过全网眼睛！

这段由 AI 打造的戏份出现在第 1、2 集，讲述苏志燮饰演的北韩前特工「金部长」过去执行机密任务的回忆。画面中，不论是引爆大楼、雪地公路隧道飞车追逐，还是惊险万分的车辆翻覆、坠河沉没，甚至是拳拳到肉的激烈对打，完全 100% 依赖 AI 打造，在现实中没有动用任何一个实拍镜头！



过去生成式 AI 最常被诟病「人物面貌不一致」，换个镜头脸就变形。但这次由韩国 VFX（视觉特效）顶尖团队Morpheus Studio运用全新 AI 平台AICRON制作的「数位分身」，技术精准度高到吓人。片中不管是苏志燮魁梧的身材，还是充满情绪渲染力的面部表情特写，通通逼真到毫无破绽，让网友在留言板惊呼：「没说的话，我还以为大叔又是拿命在拍特技！」



激省60%制作费！变身资深演员的「防弹神盾」

这种高难度场面若用传统实景拍摄，除了美术置景、户外取景、爆破特技与 CG 后期等天文数字的预算，演员更得面临极高的受伤风险。制作团队在考量角色立体度与成本后，大胆启用全 AI 方案，最终不仅足足省下高达 60% 的制作费，更为演艺圈带来全新革命。

对演员而言，「数位分身」技术无疑是一大福音。它不仅避免了演员亲身深入危机四伏的片场，从源头彻底隔绝职灾意外，更能大幅延长演员的艺术生命。苏志燮今年已出道 30 年、步入 40 岁后半，即便为了动作戏花数月苦练武术，肉体上的限制终究是无法逃避的现实。现在有了 AI 辅助，中老年演员也能打破肉体极限，将更多精力集中在人物内心戏与台词等灵魂诠释上。



科技背后的冷酷现实：未来还需要真人演员吗？

不过，技术的演进也带来了反思。导演李丞永坦言，AI 画面再完美，依然难以复制实拍现场那种粗犷的汗水味、沙尘感与令人屏息的急促喘息声，最后仍须仰赖特效师精细手工修图补足真实质感。

但更核心的集体焦虑是：「未来的影视界，还需要真人演员吗？」如果未来只需买下明星的肖像与声音数据，就能在虚拟空间中凭空生出一部电影，那属於人类演员独一无二的灵魂价值又在哪里？



《金特务》这次的大胆尝试，成功向影坛证明了 AI 并非是要淘汰人类，而是能为想像力插上翅膀的绝佳伙伴。这场结合人性艺术与尖端科技的顶级影视风暴，正於每周五、六晚间由SBS电视台持续热播中，海外由Netflix独家更新，身为剧迷绝对不能错过！

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