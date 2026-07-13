打破多人口团体魔咒！SEVENTEEN第二次全员续约，感性告白克拉：请陪伴「TEAM SVT」见证永恒约定！

今日（7 月 13 日），男团SEVENTEEN（S.COUPS、净汉、JOSHUA、JUN、HOSHI、圆佑、WOOZI、THE 8、珉奎、DK、胜寛、VERNON、DINO）以完全体形式，与所属经纪公司 PLEDIS 娱乐完成了第二次续约。

PLEDIS 娱乐说明称，除了正在服兵役的成员之外，其余所有成员皆已完成合约签署，正在服兵役的成员后续也将配合服役状况依序完成签约。

SEVENTEEN 成员们也透过经纪公司传达感言：「很高兴能向克拉们（CARAT，SEVENTEEN 官方粉丝名）传达这个好消息。基於『只要和成员们在一起，就没有做不到的事』的信任，以及想以团队身分走得更远的共识，13 个一致决定继续走下去。也请各位粉丝作为『TEAM SVT』的一员，与我们一起见证这份向永恒发起挑战的约定。」



经纪公司计画未来将针对 SEVENTEEN 的团体、小分队以及个人活动，提供更有系统性且全方位的支持，以及倾注全力为他们重返完全体舞台做足准备：「为了让每位成员能进一步发挥各自的个性的与才华，并让团队的健康正能量更广泛地传播到全世界，我们将诚实履行值得信赖的助手与伙伴角色。」

这已经是 SEVENTEEN 第二次与 PLEDIS 娱乐集体续约。於 2015 年进军歌坛的他们，曾在 2021 年提早完成了第一次续约。作为一个多人团体，在没有任何一名成员退出的情况下成功达成第二次续约，在业界是非常罕见的例子。



在活动方面，SEVENTEEN 主打「自给自足（自主制作）」，为 K-pop 的发展做出了极大贡献，屡屡创下「K-pop单一专辑最高销量」、「K-pop首周销量首次突破 500 万张」等新纪录。他们不仅以完全体活动，更透过各式各样的分队与个人活动不断拓宽音乐版图和新媒体内容领域，奠定了「超级偶像」的至高地位。

最近，由 THE 8 与 VERNON 组成的小分队「V8」也正式开启了独立活动，继 6 月 29 日发行首张迷你专辑后，於 7 月 11 日至 12 日举办了「2026 VERNON THE 8 [V8] LIVE」，与 1 万 5000 多名观众齐聚一堂，成功翻开了新活动的第一页。忙内 DINO 的个人活动也已准备就绪，将於 8 月 3 日以副角色「皮哲仁」的身分发行个人专辑，展现进一步的音乐实力。





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