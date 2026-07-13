「死鬼CP」早在服兵役时就相识！《鬼怪10周年旅行》李栋旭惊爆「曾帮孔刘洗内裤和袜子」，金高银、刘寅娜现场补刀大唱洗脑歌

陪伴无数剧迷两周的重聚综艺《鬼怪10周年旅行》昨晚迎来大结局最后一集，真的让人超级不舍！在第 4 集中，孔刘、李栋旭、刘寅娜、金高银前往江陵，展开了两天一夜回忆之旅的最后一段行程。

当天，一行人来到一家餐厅，一边品尝著荞麦冷面和鱿鱼米肠，一边开启疯狂爆料模式。席间，刘寅娜好奇地问道：「你们两人在拍《鬼怪》之前，一次都没见过面吗？」李栋旭简短地回答：「在军队见过。」孔刘则补充说，真正变熟是在拍《鬼怪》的时候，因为毕竟是一起拍摄、一起吃苦。

李栋旭回忆起当年：「当兵那时候我是最小的二等兵（新兵），而孔刘哥已经是最高级别的兵长（老兵）。」孔刘傲娇表示：「他当时根本不敢看我，连我的影子都不敢踩。」



接著，李栋旭吐露了隐藏多年的秘密：「事到如今我才说，我连孔刘的内裤和袜子都洗过。」刘寅娜和金高银闻言立即唱起《鬼怪》剧中阴间使者唱过的歌：「鬼怪的内裤很结实！」



孔刘听完不但没否认，还回忆了更多细节：「贴身衣物必须摺得像菜刀切过一样线条整齐分明，李栋旭确实摺得很好。」李栋旭随即得意地开玩笑说：「实际上，根本是我把孔刘养大的啊！」面对李栋旭的调侃，孔刘笑著补充说，当时这样只有很短的一段时间，大概三四个月而已。



主演重聚的话题综艺《鬼怪10周年旅行》已播出全部4集，香港观众现可到Viu观赏，也可在平台上同步重温全套《孤单又灿烂的神—鬼怪》。

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