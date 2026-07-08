《鬼怪10周年旅行》收视夺冠！金高银一句「大叔」唤回恩卓，孔刘爆笑反应笑翻全场，嘉宾惊喜现身再掀回忆杀

播出10年后，《鬼怪-孤单又灿烂的神》 依旧是许多剧迷心中的经典之作！在 Viu 上架的《鬼怪10周年旅行》带著大家再次回到那个灿烂的冬天，孔刘、李栋旭、金高银、刘寅娜睽违10年重聚，熟悉的面孔与互动，也让剧迷瞬间找回当年追剧时的珍贵回忆。

从经典拍摄场景、角色名场面，到多年后依然自然又有爱的相处模式，这趟10周年旅行不只再次唤起剧迷对《鬼怪》的喜爱，也让大家看见「鬼怪家族」10年后依旧不变的默契。一起来看看这场充满笑声与回忆的旅程有哪些亮点吧！

亮点1｜收视表现亮眼！《鬼怪10周年旅行》成功唤回经典回忆

《鬼怪10周年旅行》播出后掀起热烈讨论，首播便拿下同时段第1名，首都圈收视3.4%、全国收视3.3%；第2集延续人气，再度登上同时段冠军，首都圈收视3.6%、全国收视3.1%，展现《鬼怪》睽违10年依旧不减的人气与影响力，也让许多剧迷再次回到当年追剧时的感动。



亮点2｜鬼怪家族10年后再聚首！私下互动依旧超有爱

旅行当天，四人展现现实兄妹般的化学反应。孔刘发挥「超级J人」特质，不只准备旅行食材，连醒酒用的牛骨汤都提前准备；刘寅娜则带著亲自处理的食材与调味料，展现贴心又可爱的一面。金高银也散发忙内魅力，兴奋表示「来到这里真的被当成孩子」，没想到「大写T人」李栋旭立刻吐槽：「什么孩子啊！」还笑问金高银今年是不是21岁，拍《鬼怪》时难道才11岁吗？



就连前往餐厅的路上，四人也不停展现熟悉又自然的默契。李栋旭笑说，吃饭时孔刘和金高银可以一起喝烧酒，自己负责开车；没想到刘寅娜立刻接话：「你们三个喝，然后我来开车吧！」让李栋旭秒吐槽：「不用不用～寅娜开车的话，那还不如搭计程车！」孔刘也笑喊：「太鄙视了吧！」四人像真正家人般的互动，也让剧迷看见他们10年后依然自然又熟悉的相处氛围。



亮点3｜重返注文津！经典名场面再次重现

这趟旅程当然少不了回到《鬼怪》的经典拍摄地——江陵注文津防波堤。孔刘与金高银也立刻重现经典场面，拿起红围巾、荞麦花等熟悉元素，再次唤起剧迷对当年名场面的回忆。

金高银更直接切换回恩卓模式，说出经典台词：「大叔～那个跟你不搭！」让孔刘忍不住大笑直呼：「天啊～感觉真的好怪！不行，好奇妙！」李栋旭也笑问：「怎么个奇妙法？有想哭的冲动吗？」没想到孔刘竟回答：「不是想哭的冲动，就是觉得有点恶心！」让所有人大爆笑 XD 此外，「地狱使者×Sunny」组合李栋旭与刘寅娜也加入名场面重现，再次带来熟悉又浪漫的互动。



亮点4｜公开拍摄幕后故事，回忆那些珍贵时光

除了重访经典场景，演员们也分享许多《鬼怪》拍摄期间的幕后故事。孔刘与金高银透露，两人的第一场戏就是吻戏，当时彼此还不熟悉，却必须赶在荞麦花凋谢前完成拍摄。孔刘笑说：「我们那时候还有点拘谨，很尴尬！」



刘寅娜也回忆与李栋旭的初次拍摄，透露当时李栋旭重感冒，不停咳嗽、流鼻涕，看起来相当疲惫，让李栋旭立刻害羞阻止她继续分享。金高银也补充，刚认识李栋旭时觉得他看起来有些没精神，但熟悉之后才发现他其实是很会照顾身边人的暖男。



金高银也感性表示：「我一直觉得我们四个人都很善良，虽然性格都不一样，但内心都是善良的人。」回忆起过去以各自的方式互相照顾的点滴，也让剧迷再次感受到《鬼怪》家族自然又温暖的情谊。

亮点5｜「鬼怪家族」再次集合！金炳哲等成员惊喜加入

随著10周年派对正式展开，剧中熟悉面孔「恶鬼」金炳哲、「三神奶奶」李伊、「女鬼」朴庆惠也惊喜现身，让「鬼怪家族」再次集合！金炳哲更带著剧中金信的象徵物「剑」登场，朴庆惠也穿上剧中的处女鬼造型，甚至重现10年前的服装，瞬间唤起剧迷对角色的经典回忆。相隔10年再度聚首的演员们，依旧展现熟悉又自然的互动，也让剧迷感受到《鬼怪》家族多年后依然不变的好感情。



下一集预告中，刘寅娜更化身MC，准备向大家提问《鬼怪》相关问题！金高银与孔刘展现超强胜负欲，而李栋旭则只回答与数字有关的问题，逗趣互动令人期待。《鬼怪10周年旅行》逢星期日、一晚在Viu上架 ，观众也能同步重温完整剧集《鬼怪－孤单又灿烂的神》，这个夏天一起回到那个最灿烂的冬天。

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