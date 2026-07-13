李栋旭、刘寅娜《鬼怪10周年旅行》粉红互动超甜！她笑喊「我们像离婚多年的夫妻」

《鬼怪10周年旅行》再次重聚，阴间使者（李栋旭）与老板娘（刘寅娜）重逢后的深入交谈＆互动，错过真的太可惜啦～～～。

昨晚播出的tvN综艺节目《鬼怪10周年旅行》中，孔刘、金高银、李栋旭、刘寅娜展开前往江陵的回忆之旅，这段旅程也进入了尾声。



节目中，李栋旭与刘寅娜几乎在同一时间起床，两人一起望著大海迎接早晨。刘寅娜看著辽阔的景色感叹：「我好想住在这里。」流露出兴奋之情，李栋旭则立刻现实地回应：「你住不了，到时候又会嫌不方便一直抱怨。」一开场就逗笑众人。

接著，刘寅娜表示自己事先查好了一间咖啡厅，提议一起去喝咖啡。这时，她从口袋拿出让人联想到《鬼怪》中阴间使者造型的小道具，想替李栋旭戴上。李栋旭没有乖乖配合，刘寅娜便可爱地抱怨：「为什么不配合我准备的东西？」两人一路斗嘴、打打闹闹地走向咖啡厅。



抵达咖啡厅后，点完饮料的刘寅娜看到店内展示的包包，开始认真询问李栋旭的意见。当她拿起第一个包包问：「怎么样？」李栋旭却一脸平淡地回答：「看起来就是拿著那个包包的人。」让刘寅娜当场傻眼。

不过，刘寅娜并没有放弃，又依序拿起三款包包请他比较。看到李栋旭的视线始终只盯著包包，她还忍不住吐槽：「不是啦，要看整体的样子啊。」



虽然李栋旭一副很无奈的模样，最后还是展现傲娇暖男的一面，直接把刘寅娜最喜欢的包包买下送给她。收到意外礼物的刘寅娜笑得合不拢嘴，开心地说：「早起的鸟儿有包包拿。」接著，她还立刻请对方把价格吊牌拆掉，笑说：「不然等等可能会叫我拿去退货。我现在真的太幸福了。」幽默发言再次逗笑现场众人。

之后，两人先把买好的咖啡放回住宿处，再一起到沙滩散步，也展现出多年累积下来的深厚信任。



刘寅娜对李栋旭说：「哥真的让我觉得很熟悉，哥也觉得我很熟悉吧？」李栋旭回答：「除了《鬼怪》，我们还一起拍了《触及真心》。」认同两人透过作品建立起来的特别情谊。





对此，刘寅娜笑说：「虽然我们很久没见面了，但感觉就像一对同居多年后又离婚的夫妻。」她还补充：「如果发生什么事，我觉得哥一定会无条件站在我这边。」流露出对李栋旭与众不同的情谊及深厚义气，让观众倍感温馨。

李栋旭也笑著回应：「所以是已经超越了爱恨交织的那种感情吗？」两人直到最后依然默契十足，一来一往的逗趣互动，为旅程画下完美句点。

香港观众现可到Viu观赏四人重聚的话题综艺《鬼怪10周年旅行》，也可同步重温全套《孤单又灿烂的神—鬼怪》。



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