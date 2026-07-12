《鬼怪10周年旅行》重温经典桥段！金高银自爆「拍到变秃头、刚说完你好就狂亲」，孔刘感慨「这场戏」史上最寒冷！

在 11 日播出的 tvN 特辑节目《鬼怪 10 周年旅行》第3集中，孔刘、金高银、李栋旭、刘寅娜与同剧演员朴庆惠、金炳哲、李伊一起大玩「《鬼怪》常识问答」，不仅疯狂召唤当年的拍摄回忆，更接连扯出超多不为人知的爆笑与幕后催泪秘辛！

零下低温拍到变傻瓜！孔刘冻到手发麻

聊到当年的拍摄甘苦谈，大家对「严寒」记忆犹新。金高银回想起在龙平滑雪场的拍摄经历，至今仍忍不住大吐苦水：「当时真的差点死掉！」她透露那时在强风与暴风雪交加的极端气候下拍摄，「冷到连孔刘欧巴伸手要摸我的头安慰我，手都会冻到发麻，必须马上缩回去！」



同样受尽折磨的还有饰演反派的金炳哲与李伊。李栋旭关心问金炳哲当时穿古装是不是最冷？金炳哲笑说：「古装韩服里其实可以塞很多衣服，但因为手部做了特效妆，怕把手揣进口袋会弄坏，只能一直把手露在外面。」李伊也感同身受地附和：「我也是！化完特殊妆后根本不能吃东西、不能去洗手间，只能一直维持原样在现场待命。」



孔刘胜负欲大爆发！李栋旭自嘲：我当年没看这部剧吗？

随后进入「《鬼怪》常识问答」环节，现场气氛瞬间过热！孔刘胜负欲爆发，激动到疯狂起立抢答；相反地，李栋旭则一度崩溃自嘲：「我当年是不是根本没看这部剧啊？」不过好在他随后接连猜中电视剧的「首播日期」以及当年的「瞬间最高收视率」，得意表示：「看来我对数字挺敏感的呢！」

在第三轮的「名场面名台词」问答中，朴庆惠成功答对了第 1 集金高银向孔刘大胆告白「我爱你」的经典名场面。看著萤幕上 10 年前自己青涩的演技，金高银也忍不住边看边自夸：「好可爱喔！」



「荞麦花田吻戏」内幕曝光！「鬼怪消失戏」金高银险变秃头

聊到传奇的「荞麦花田吻戏」，金高银爆料：「我们当时才刚说完『你好』，接下来就开始亲了！当时从无数个角度进行拍摄，换了超级多角度一直亲。」孔刘也在一旁补充证实：「这场戏真的注入了很多心血。」



而谈到全剧最催泪的「鬼怪消失」桥段，孔刘感性表示：「这是我演艺生涯所有作品中，记忆里最冷的一瞬间。」李栋旭也附和：「导演一喊『卡』立即往安全梯里面冲。」

金高银回忆道，当时冻到头脑发昏，在大家都变成傻瓜一样的状况下还要努力拍好，压力真的很大：「当时李应福导演喊了暂停、改拉远景拍，就在镜头拉远的那一刻，我紧绷的神经瞬间放松，情绪直接溃堤大哭。」



이장면 아직까지 ㄹㅈㄷ인 이유



사랑이 필요하다면 그것까지 하고,

무심하게 말하던 도깨비가

은탁이를 구하고 무로 돌아가면서

이미 그것까지 하였다, 라고 한거



눈앞에서 사랑하는 연인이 사라져버린, 황망하면서 어쩔줄모르고 오열하는 김고은 연기



때맞춰 첫등장하는 에일리의 첫눈처럼 네게… pic.twitter.com/zaXu7ee9Um — 몰리 (@mol_lii_) July 12, 2026

更惨的是，剧中恩卓的长发其实是接发，一旦拆掉再重新黏回去要花上一个半小时，片场根本没有时间，所以金高银当时连续 3 到 4 天都用胶水黏著接发。结果杀青之后，金高银就出现了「初期脱发」的现象，让粉丝听了倍感心疼。



大结局竟然是一早就拍好？

最后一题考到转世后的恩卓与金信重逢的催泪结局。孔刘惊爆内幕，原来这个大结局是他们刚开镜远赴加拿大时，就一早提前拍好的！「当时剧本都还没完整出炉，金银淑编剧只好把整体的剧情大纲缩减成几张 A4 纸，口头向我们说明。」在超级克难条件下，两人依旧交出了神级情感演技，如今听到旁人称赞时，互相握手笑说：「我们做得很棒！」



《鬼怪 10 周年旅行》目前正於每周六、日热播中，香港观众可透过 Viu 同步追看最新特辑，也能顺便在平台上重温完整神剧《鬼怪－孤单又灿烂的神》；台湾观众也请密切锁定各大影音串流平台，今年夏天，就让我们一起跟著演员们重温这场最灿烂的冬天回忆吧！



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