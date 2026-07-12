《鬼怪10周年旅行》重温经典桥段！金高银自爆「拍到变秃头、刚说完你好就狂亲」，孔刘感慨「这场戏」史上最寒冷！
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《鬼怪10周年旅行》重温经典桥段！金高银自爆「拍到变秃头、刚说完你好就狂亲」，孔刘感慨「这场戏」史上最寒冷！

综艺   2026年7月12日   星期日18:16   Sani  

（封面图源：Viu，tvN）

在 11 日播出的 tvN 特辑节目《鬼怪 10 周年旅行》第3集中，孔刘、金高银、李栋旭、刘寅娜与同剧演员朴庆惠、金炳哲、李伊一起大玩「《鬼怪》常识问答」，不仅疯狂召唤当年的拍摄回忆，更接连扯出超多不为人知的爆笑与幕后催泪秘辛！

零下低温拍到变傻瓜！孔刘冻到手发麻

聊到当年的拍摄甘苦谈，大家对「严寒」记忆犹新。金高银回想起在龙平滑雪场的拍摄经历，至今仍忍不住大吐苦水：「当时真的差点死掉！」她透露那时在强风与暴风雪交加的极端气候下拍摄，「冷到连孔刘欧巴伸手要摸我的头安慰我，手都会冻到发麻，必须马上缩回去！」
（图源：tvN）

同样受尽折磨的还有饰演反派的金炳哲与李伊。李栋旭关心问金炳哲当时穿古装是不是最冷？金炳哲笑说：「古装韩服里其实可以塞很多衣服，但因为手部做了特效妆，怕把手揣进口袋会弄坏，只能一直把手露在外面。」李伊也感同身受地附和：「我也是！化完特殊妆后根本不能吃东西、不能去洗手间，只能一直维持原样在现场待命。」
（图源：tvN）

孔刘胜负欲大爆发！李栋旭自嘲：我当年没看这部剧吗？

随后进入「《鬼怪》常识问答」环节，现场气氛瞬间过热！孔刘胜负欲爆发，激动到疯狂起立抢答；相反地，李栋旭则一度崩溃自嘲：「我当年是不是根本没看这部剧啊？」不过好在他随后接连猜中电视剧的「首播日期」以及当年的「瞬间最高收视率」，得意表示：「看来我对数字挺敏感的呢！」

在第三轮的「名场面名台词」问答中，朴庆惠成功答对了第 1 集金高银向孔刘大胆告白「我爱你」的经典名场面。看著萤幕上 10 年前自己青涩的演技，金高银也忍不住边看边自夸：「好可爱喔！」
（图源：tvN）

「荞麦花田吻戏」内幕曝光！「鬼怪消失戏」金高银险变秃头

聊到传奇的「荞麦花田吻戏」，金高银爆料：「我们当时才刚说完『你好』，接下来就开始亲了！当时从无数个角度进行拍摄，换了超级多角度一直亲。」孔刘也在一旁补充证实：「这场戏真的注入了很多心血。」
（图源：tvN）

而谈到全剧最催泪的「鬼怪消失」桥段，孔刘感性表示：「这是我演艺生涯所有作品中，记忆里最冷的一瞬间。」李栋旭也附和：「导演一喊『卡』立即往安全梯里面冲。」

金高银回忆道，当时冻到头脑发昏，在大家都变成傻瓜一样的状况下还要努力拍好，压力真的很大：「当时李应福导演喊了暂停、改拉远景拍，就在镜头拉远的那一刻，我紧绷的神经瞬间放松，情绪直接溃堤大哭。」

更惨的是，剧中恩卓的长发其实是接发，一旦拆掉再重新黏回去要花上一个半小时，片场根本没有时间，所以金高银当时连续 3 到 4 天都用胶水黏著接发。结果杀青之后，金高银就出现了「初期脱发」的现象，让粉丝听了倍感心疼。
（图源：tvN）

大结局竟然是一早就拍好？

最后一题考到转世后的恩卓与金信重逢的催泪结局。孔刘惊爆内幕，原来这个大结局是他们刚开镜远赴加拿大时，就一早提前拍好的！「当时剧本都还没完整出炉，金银淑编剧只好把整体的剧情大纲缩减成几张 A4 纸，口头向我们说明。」在超级克难条件下，两人依旧交出了神级情感演技，如今听到旁人称赞时，互相握手笑说：「我们做得很棒！」
（图源：tvN）

《鬼怪 10 周年旅行》目前正於每周六、日热播中，香港观众可透过 Viu 同步追看最新特辑，也能顺便在平台上重温完整神剧《鬼怪－孤单又灿烂的神》；台湾观众也请密切锁定各大影音串流平台，今年夏天，就让我们一起跟著演员们重温这场最灿烂的冬天回忆吧！

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