房时爀现身圣水洞街头！身旁「拎精品购物袋热辣女伴」掀话题

HYBE议长房时爀又成为全网焦点啦！

最近有网友在社群上晒出目击照，表示11日晚间在首尔圣水洞街头巧遇他，身边还有一位提著名品购物袋的女性并肩而行，照片和影片瞬间在网路上疯传，大家焦点全放在他的身材变化跟「女伴是谁」上！照片中的房时爀穿著花衬衫搭配黑裤，肩上背著大托特包还挂了可爱钥匙圈，一身休闲打扮在街头悠闲逛店，看起来心情不错。他先是在路上漫步，随后走进一家选品店东看西看，状态相当放松。但让网友更好奇的是，旁边紧跟著一位提著名牌购物袋的女生，两人似乎一起行动，不过由於照片角度有限，目前无法确定是同行友人还是刚好同方向的路人，留给大家无限想像空间。



除了女伴身分引发讨论，房时爀的身形也再度成为热门话题。去年他才因为成功甩肉，尖下巴和明显瘦下来的模样惊艳全网，被大赞「减肥超有感」。但这次被拍到的照片曝光后，网友反应两极，有人说：「好像比之前圆了一点」、「维持体态真的好难」，但也有人表示：「应该是拍摄角度的问题」、「看起来还是比以前瘦很多啦」，正反意见在留言区战成一片。



早前，房时爀因在美国比佛利山庄与知名BJ果汁世姸同框被拍掀起一波讨论热潮，这回再度以「街头目击」之姿登上热门话题，只能说这位娱乐圈大佬的日常，真的随时都能自带流量啊！

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