手机差点塞嘴里！RIIZE成灿机场被紧逼猛拍，忍不住「一肘反击」全网炸锅

韩国男团RIIZE成员成灿日前为飞往日本参加粉丝见面会，在机场被大批粉丝包围，没想到遇到超疯狂女粉一路紧贴跟拍，手机几乎快怼到脸上！向来个性温和的他当场忍不住回头，直接用手肘将对方手机拨开，全程被拍下疯传，意外引爆网友正反激辩。

事情发生在9日，RIIZE全员现身机场准备出境，成灿周围立刻挤满人潮，现场一片混乱。一名粉丝直接贴到他身边，手机离他脸不到几公分猛拍，成灿起初低著头快步移动，但对方完全没打算退开，最后他终於转头，用手肘把对方手机推开，随后继续前进。后来在安检核对身分时，他短暂拉下帽子确认完毕，还不忘向工作人员点头致意后才离开。



남자 아이돌 공항 태도 논란



라이즈 성찬



라이즈 성찬 "엘보우 가격" : 이해는감, 나같아도 빡치겠다, 저게 왜 논란?



장원영 출국심사 "마스크 살짝 내림" : 인성봐라? pic.twitter.com/zo61jJvrP3 — 먹물이 (@mugmulree) July 9, 2026

影片曝光后，网友看法两极。有人皱眉说：「用手肘推有点危险吧」、「对安检人员表情感觉很僵硬」还直接拿之前其他偶像的机场态度争议来比较，质疑「怎么标准不一样？」但也有另一派人大声反驳：「没看到现场挤成什么样子吗？」、「手机都要贴到脸上去了，谁受得了？」、「这种距离已经是骚扰了，拜托有点公德心！」等。不少粉丝也跳出来缓颊，强调当天晟灿身边根本是被人墙堵死，这种极端状况下，任何正常人都会反射性防卫。他们呼吁：「偶像也是人，需要基本安全距离」、「机场追星文化真的要检讨，不要逼到偶像翻脸才来检讨被害人。」



爱豆在机场遭遇「私生饭」或过度热情粉丝的夸张行径层出不穷，这次晟灿的遭遇再度让「粉丝守秩序」与「艺人安全」的话题再次摆上台面。到底该如何拿捏追星分际，恐怕比谁对谁错更值得大家深思。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻