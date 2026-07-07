池晟新剧《公寓黑风暴》首播倒数！100亿计画启动天大骗局　正式预告43秒掀高潮

JTBC全新周末剧《公寓黑风暴》仅用43秒就牢牢抓住观众目光，池晟化身为昔日黑帮老大引发热烈关注～。

将於7月11日晚间10点40分首播的JTBC全新周末剧《公寓黑风暴》（编剧：金润鍈／导演：赵庸媛），讲述为了掌控隐藏在公寓中的巨额资金，前黑帮「绿洲派」老大朴海刚（池晟 饰）决定参选住户代表会会长，并与居民们携手揭发腐败黑幕的贴近生活人性剧，海外由Netflix同步播出。



7日公开的官方主预告，以朴海刚（池晟 饰）站在山顶，向VIP们鞠躬致意并说著「都是托各位大哥的福」揭开序幕。接著，随著打开装满现金的箱子，以及旁白介绍「最近在江南，朴代表可是最风光的人物」的声音响起，豪华地下赌场的景象随之展开。朴海刚手拿咖啡，悠闲穿梭於熟练发牌的荷官与赌客之间。然而，犹如亲生父亲般照顾他的龙万（郑进永 饰）却担心地说：「赌场还要开到什么时候？太危险了，你也快点收手吧。」气氛瞬间急转直下。



之后，李忠元（朴丙垠 饰）亮出警察证件并问道：「你有100亿吗？」紧接著，警界高层一句「One Club的入会费可是100亿」，揭开围绕著韩国上流1%秘密组织的庞大阴谋。「这合理吗？」、「在韩国，有什么事情是合理的吗？」两人的对白，搭配站在游乐场弹跳床上的忠元画面交错剪辑，更增添诡谲紧张感。随后一句「朴代表，去弄来100亿吧」，朴海刚的赌场遭到查封，龙万也被警方带走，危机正式降临。



走投无路的朴海刚提议：「我们也来办一场活动吧。」并策划一场假婚礼。姜夏莉（河润景 饰）惊讶地说：「我吗？我今天要结婚？」然而，她随即穿上婚纱，与朴海刚一同走进婚礼现场，面对出乎意料的祝歌露出惊讶神情，也宣告这场令人屏息的骗局正式展开。

此后，朴海刚的「100亿计画」开始朝著追讨「蜥蜴」（金元海 饰）未收回款项的方向展开。「这座公寓里，有很多朴老板不知道的钱，甚至能捞到100亿！」随著「蜥蜴」大喊，朴海刚在管理办公室里与张淑珍（文素利 饰）击掌欢笑等画面接连闪过，预告了以公寓为舞台展开的一连串精彩事件。

预告最后，朴海刚高举一只手露出灿烂笑容，搭配他的独白：「真的能在这座公寓里赚到100亿吗？」随著铃声响起，《公寓黑风暴》的标题Logo登场，为预告画下句点。



不到1分钟的主预告，以快速节奏与强烈演出大幅提升沉浸感，将大家熟悉的公寓重新诠释成悬疑舞台，也预告围绕100亿展开的人物利益冲突，以及演员们的精彩演技火花，进一步提高观众对首播的期待。

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