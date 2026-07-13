「金特务」三个字成MBC禁语！因制作费谈崩遭SBS捡走，去年还错失了另一部爆款剧

最近话题度爆表的SBS金土剧《金特务：本色回归》，才播4集收视就猛冲到21%，堪称今年韩剧最大黑马。但您知道吗？这部戏原本差点在MBC播出，却因为制作费谈不拢破局，最后被SBS捡走，现在MBC内部据说连「金特务」三个字都变成禁语！

据韩媒报导，《金特务》去年其实已经谈到男主角苏志燮确定出演的阶段，MBC原本是首选播出频道，当时跟制作公司Fantagio都在讨论编排了。没想到双方在制作费用上始终乔不拢，协商最终宣告破裂。说时迟那时快，SBS立刻跳出来接手，今年3月顺利把这部大作签下，安排在自家金土晚间黄金档播出。

近些年的6-8月向来是韩剧淡季，MBC眼睁睁看著《金特务》在自己不要的时段大爆发，4集就飙破21%，心里恐怕不是滋味。有业界人士透露：「最近电视台跟OTT平台越来越多，制作公司跟编导团队的选择也变多了，这种临阵换频道的事其实不算稀奇。但对MBC来说，明明是自己先谈的案子，却要看著别人大赚收视，心里肯定不是滋味。」据传MBC戏剧局内部已经把《金特务》列为禁语，谁敢提谁倒楣！



为什么会发生这种事？说穿了就是现在电视台抢IP的实力大不如前。像《金特务》这种改编自超人气网漫的抢手货，资本雄厚的上市公司才有本钱抢下来。制作公司一旦掌握了热门IP，就占有了主动权，电视台从过去高高在上的「甲方」变成看人脸色的「乙方」，这种情况越来越多。这次SBS之所以能后来居上，除了愿意满足制作方的条件，业界也分析SBS早就跟Netflix签了内容供应合约，对於现在普遍偏好跟Netflix合作的编导团队来说，SBS的「平台附加价值」确实是个强大诱因。



说起来MBC也不是第一次吃这种亏了。去年tvN的《正年》也是原本跟MBC谈得好好的，最后却被对手拦胡。连续两次把大作送给竞争对手，MBC内部的郁闷可想而知。反观SBS，捡到这部大黑马后收视告捷，堪称今年夏天最大的赢家。



只能说韩剧市场的版图真的变了，电视台不再是唯一的老大，谁有IP、谁有平台优势，谁就能在收视战场上笑到最后。而MBC这次错失《金特务》的代价，恐怕会让他们记上好一阵子。

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