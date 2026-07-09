破天荒组合！朴宝英搭孙锡求演爱情喜剧，《急速丑闻》姜炯哲导演新作卡司曝光

爱情喜剧王者回归！人气女星朴宝英与魅力男神孙锡求，确定搭档演出大导姜炯哲的最新电影《与你同在》（暂定名），这组「从未想过的组合」一曝光就让韩网炸了！

根据《OSEN》8日独家报导，朴宝英和孙锡求已确定出演姜炯哲导演的全新奇幻爱情喜剧《与你同在》，故事描述韩国与外国演员们在游轮上展开的一连串奇幻浪漫事件。姜炯哲导演堪称票房保证，曾执导过《极速丑闻》、《阳光姊妹淘》、《老千：神之手》等经典作品，这回的新作品光是卡司就话题性十足。

朴宝英睽违18年再次与姜炯哲导演合作！2008年的《极速丑闻》不仅是姜导的长片首作，也是朴宝英第一部票房大片，创下822万观影人次的惊人成绩，让她从童星出身一跃成为国民妹妹。如今朴宝英已是韩国30代一线女星代表，这回与恩师再聚首，意义非凡。



而孙锡求向来以阳刚硬汉形象深植人心，从千万票房大作《犯罪都市2》，到《杀人者的难堪》、《D.P：逃兵追缉令》、《地下菁英》、《我的出走日记》等，每部都展现强烈男人味。这回他将与「可爱代名词」朴宝英搭档演爱情喜剧，堪称破格变身！两人是首度合作，这个新鲜到不行的组合，让网友纷纷惊呼「从来没想过他们会搭在一起」、「这反差感太令人期待了」！



朴宝英近期主演的Disney+原创影集《赌金》才刚播毕，孙锡求则有Netflix新剧《Road》即将上线，两人这回携手进军大银幕，势必掀起一波浪漫旋风！

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