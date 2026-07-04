SBS上半年颁奖惊见「男主独得」！《我的王室死对头》林知衍惨被pass？一人扛剧沦遗珠，全网炸锅

韩国SBS电视台於2日举行了「2026 SBS上半年颁奖典礼」，意在表扬对上半年内容竞争力有卓越贡献的演员与制作团队。在戏剧部门，由话题热剧《我的王室死对头》的男星许南俊与编剧姜贤珠双双获颁特别奖。不过，名单一出立马在网路上引爆论战，焦点全集中在「最大遗珠」——女主角林知衍身上，网友纷纷痛批：「这是在搞排挤吗？」

凭藉在《我的王室死对头》中饰演「车世界」一角爆红的许南俊，颁奖时难掩激动，致词时更爆料：「第一次会议时，编剧就挂保证说『这部戏播出去，绝对让你红到无法在街上走』，现在我真的体会到了，非常感谢她。」许南俊确实因该剧人气三级跳，细腻的情感演技与稳定的恋爱戏化学反应，让他成为备受看好的下一代男神接班人。

然而典礼结束后的焦点却完全失焦。网友质疑的炮火全集中在「为什么不是林知衍拿奖？」《我的王室死对头》从企划阶段就是为林知衍量身打造，故事核心也围绕著她饰演的「新瑞霜／姜团心」展开。播出初期，林知衍在喜剧与史剧间切换自如的扎实演技，更是引爆话题的关键所在，不少网友认为这部剧摆明了就是「林知衍挑大梁的大女主角」，如今却跳过她，将特别奖给了许南俊，让许多剧迷与网友直呼「太扯」。



对比SBS历年来的特别奖得主，更是让这份质疑显得有理有据。从2019年金南佶（《热血祭司》）、李升基（《浪客行》），2021年李帝勋（《模范计程车》），2022年金南佶（《解读恶之心的人们》），2023年韩石圭（《浪漫医生金师傅3》），2024年朴信惠（《来自地狱的法官》），到去年的李帝勋（《模范计程车3》），清一色都是该剧的「核心王牌」与「代表性主演」。相比之下，今年许南俊的「单独获奖」，明显打破了电视台长久以来的惯例，被认为是极为罕见的特例。



网友的怒火并未指向许南俊本人，多数人肯定他透过该剧晋升为大势新星，确实是该剧大获成功的功臣之一，得奖资格并非说不过去。问题在於SBS的评选标准令人雾里看花。既然整部戏的企划、宣传与故事主轴都围绕著林知衍打转，历年惯例又是奖落主演，电视台为何无视这条不成文的规则？不少评论更犀利指出，SBS大可以采取「共同获奖」的方式，巧妙地避开争议，如今搞成这步田地，完全是自找麻烦。



这起风波并非否定许南俊的付出，而是大众对SBS评审机制的信任危机。观众们现在只想知道：电视台究竟是以什么为基准，来选出代表整部作品的脸孔？随著争议持续延烧，SBS这回恐怕得好好出面说清楚、讲明白了。

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