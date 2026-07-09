高胤祯征战大银幕！《南伐》合体影帝李炳宪，韩网却狂刷一排问号：何时才要跟年轻男演戏？

人气女星高胤祯最新电影作品正式底定，确定加入李炳宪早已确认出演的古装动作大片《南伐》，豪华阵容让影迷期待度飙升，但消息一出却在韩网炸开了锅，掀起一场「同龄魔人大战」！

根据韩媒报导，《南伐》以朝鲜初期为背景，描述九名能力与身分各异的武士，为了营救被倭寇掳走的俘虏，勇闯对马岛的硬派武侠动作片。每个角色背后都有不同故事，为了同一个目标集结，展开一场又一场的激烈战斗。高胤祯在片中饰演「爱灵」一角，是个因倭寇偷袭失去家人后，为了救回被掳走的妹妹，亲自拿起宝剑的女中豪杰。在混乱的时代中依然试图开创自己命运的坚强女性，将担纲贯穿全片情感线的核心人物。高胤祯过去透过《Sweet Home》、《猎首密令》、《还魂》、《Moving异能》、《机智住院医生生活》、《爱情怎么翻译？》等作品展现广阔的戏路，这回再战古装剧，又将带来全新变身！



执导本片的是摄影指导出身的李模介，他曾参与《首尔之春》、《破墓》、《猎首密令》等大片，以独特美学画面备受肯定，这回挑战首部长片执导，动作场面与叙事张力都备受关注。《南伐》预计2026年下半年正式开拍，目前正积极进行前制作业。



然而这部大制作卡司公布后，韩国论坛theqoo却涌入大批网友热议，焦点全集中在高胤祯的「对手戏演员年龄」上。不少网友忍不住问：「她什么时候才能跟同龄男演员演戏？」引发正反两派激烈论战，也有网友力挺：「又不是爱情片，没差吧？那部是动作片啊！」、「这可是大制作，能跟前辈合作是很好的机会啊」、「《Moving 异能》、《还魂》明明就都是跟同龄男演员合作，是在吵什么？」。支持高胤祯选角的网友更直言：「对演员来说，跟李炳宪拍类型片，比起跟同龄演爱情喜剧，哪个是大制作用膝盖想也知道」、「那种大制作不是高胤祯能选的，是她被选上的位置好吗」、「如果只找同龄男演员，根本进不了这种位置！」、「高胤祯会证明给你看的，放过她吧！」、「反正只要作品里有男人，就要用恋爱脑去妄想就是了」、「所谓的『同龄魔人』真讨人厌」。面对排山倒海的讨论，多数理性网友认为：「她自己选的，干嘛这样」、「又不是爱情片，跟同龄男演员有什么关系」、「以高胤祯的等级，她会照自己喜好自己选的，旁人怎么喊都没意义。」



无论如何，高胤祯与李炳宪的梦幻组合已经成功引爆话题，也让《南伐》未拍先轰动！

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