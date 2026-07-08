《地娱室》衍生节目《宇宙年糕店》首支预告公开！李泳知浮夸「主厨」造型登场，网友笑喊：还以为是外国人

这次不跑宇宙冒险，改开年糕店？《宇宙年糕店》首支预告公开，李泳知一秒进入主厨模式，浮夸又充满笑点的登场方式，让粉丝忍不住期待「地娱室四姐妹」又会带来哪些爆笑日常！

8日，YouTube 频道「Channel十五夜」公开《宇宙年糕店》首支预告影片。影片中，李泳知身穿花衬衫、围著围裙、戴著主厨帽登场，一亮相便成功吸引众人目光。

李泳知一开场便热情打招呼：「大家好～各位市民与观众，欢迎来到宇宙年糕店，很高兴见到你们。」并自我介绍是「以幸福与美味为大家提供最棒服务的主厨李泳知」。接著她也不改幽默本色笑说：「我会用最好的品质与味道，满足大家的眼睛、耳朵、舌头、视觉、味觉、触觉……总之，相信我，放心来消费吧！」逗趣发言让人忍不住笑出声。



影片公开后立刻掀起热烈讨论，网友纷纷留言表示：「泳知太搞笑了，因爲厨师服吓了一跳」、「看起来好好玩啊」、「已经开始期待播出了」、「是哪家店的姨母？」、「看缩图还以为是外国人呢」、「但是为什么没有违和感」、「哈哈哈 妆容和衣服是怎么回事」、「一点开影片就笑喷了」、「是AI吗」等，反应相当热烈。

《宇宙年糕店》以一间结合年糕与各式料理的餐厅为舞台，讲述《Biong Biong地球娱乐室》世界观中的角色「兔珑」设局，让「地娱室」成员们意外成为餐厅工读生，展开一段充满笑料的餐厅打工冒险。除了李泳知外，李恩智、OH MY GIRL 成员 MIMI 以及 IVE 成员安兪真也将一同出演，再次展现四人默契十足的综艺化学反应。



事实上，早在今年6月，就有韩媒报导《宇宙年糕店》已悄悄投入拍摄，不少网友也陆续分享目击照，包括四姐妹现身大卖场采购食材等，引发热烈讨论。更有消息指出，D.O.（都敬秀）也曾惊喜现身店内担任特别嘉宾，亲自为客人送上饮料，让粉丝更加期待节目正式开播。《宇宙年糕店》将於7月31日正式首播，究竟四姐妹又会带来什么样的爆笑打工日常，也让粉丝期待不已。



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